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Номер извещения
31806494511
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтров ФИПа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 06:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38475 5-10-68
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
RaevichAI@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Раевич Алексей Иванеович
Место рассмотрения предложений
Калтан
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка фильтров ФИПа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фильтров ФИПа
Начальная цена
1 230 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенного Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652870,Кемеровская область,территория разреза "Красногорский",Центральный склад ОП ПАО" ЮК ГРЭС" в г.МеждуреченскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.29.12
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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