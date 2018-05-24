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Номер извещения
ГП817143
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация масла индустриального регенерированного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-83
Факс
--
Адрес электронной почты
NatalyaTrubnikova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трубникова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масло индустриальное регенерированное
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 07:00 GMT +324.05.2018 07:0024.05.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817143Дата и время окончания срока приема заявок Масло индустриальное регенерированноеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 07:0024.05.2018 07:0024.05.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817143Дата и время вскрытия заявок Масло индустриальное регенерированноеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло индустриальное регенерированное
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047 г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
23.20.18.549
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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