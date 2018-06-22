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    Главная / Торги / Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)

    Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817199Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4355

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    v.klenova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клёнова Виктория Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817199Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпилька М10х2000 резьбовая DIN 975/976 кат.№СМ201002"

    Кол-во: 252

    "Позиция 2"

    "Шкаф R5ST0883 серии ST металлический 800х800х300 IP65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Шкаф R5ST0664 серии ST металлический 600х400х400 IP65 в составе: BTO, торцевой упор ZBT007 - 8шт. HMM.2, проходной зажим серый 2,5 кв.мм ZHM500GR - 250шт. DIN-рейка OMEGA 3F 35х7,5мм код 02140 - 4шт. зажим ZHT500 клеммный для заземления HTE.2 2,5мм2 - 25шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Шкаф R5ST0432 ТУ 3433-036-47022248-2013 серии ST металлический 400х300х200 IP65"

    Кол-во: 53

    "Позиция 5"

    "Шкаф R5ST0432 серии ST металлический 400х300х200 IP65 в составе: BTO, торцевой упор ZBT007 - 4шт. HMM.2, проходной зажим серый 2,5 кв.мм ZHM500GR - 50шт. DIN-рейка OMEGA 3F 35х7,5мм код 02140 - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шкаф R5ST0432 серии ST металлический 400х300х200 IP65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Хомут Р12 гибкий чёрный 9х360 мм (1уп.-100шт)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Хомут Р12 гибкий чёрный 6х360 мм (1упак.-100шт)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 9"

    "Хомут Р12 гибкий чёрный 6х290 мм (1упак.-100шт)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 10"

    "Фиксатор кабеля TR-ER 150х60 №07716R ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 180

    "Позиция 11"

    "Фиксатор кабеля TR-E 80х40 №07713 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 1740

    "Позиция 12"

    "Труба гофрированная ПВХ с зондом D16мм ТУ3464-001-96504521-2013 №tg-z-16 RAL7035 IP55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Труба гофрированная ПВХ d=25 мм с зондом CTG20-25-K41-050I, ТУ2248-002-18461115-2010"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Труба гофрированная номинальный d=29 мм, внутренний d=28,3мм с протяжкой ТУ 2247-024-47022248-2009 код РА612935F2"

    Кол-во: 2260

    "Позиция 15"

    "Труба гофрированная d=25 мм кат.№91925 легкая со стальной протяжкой"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 16"

    "Труба гофрированная d=20 мм кат.№91920 легкая со стальной протяжкой"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 17"

    "Розетка силовая 2P+E со шторками, Viva 2мод., цвет белый 16А, 250В, IP20,УХЛ3, ТУ3464-018-47022248-2007 №45005"

    Кол-во: 34

    "Позиция 18"

    "Розетка Viva 2P+E со шторками 16А/250В IP20 УХЛ3 2 мод. ТУ 3464-018-47022248-2007 DKC кат.№ 45015"

    Кол-во: 9

    "Позиция 19"

    "Розетка Viva 2P+E 16А/250В IP20 2 мод. ТУ 3464-018-47022248-2007 DKC кат.№ 45005"

    Кол-во: 13

    "Позиция 20"

    "Розетка Viva 2P+E 16А/250В DKC кат.№ 45025 ГОСТ 32126.1-2013 цвет серый"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Рамка DKC кат.№ F00013 4 мод. ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 9

    "Позиция 22"

    "Рамка DKC кат.№ F00011 2 мод. ТУ 3464-009-47022248-2010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Переключатель на 2 направления "Viva" 2 модуля 16А 250В УХЛ3 цвет белый №45022"

    Кол-во: 49

    "Позиция 24"

    "Набор адаптеров для миниканалов №10133 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 45

    "Позиция 25"

    "Миниканал TMC 50/2х20, угол внешний неизменяемый код 00656"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Миниканал TMC 50/2х20 заглушка торцевая код 00651"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Миниканал TMC 50/2х20 №00314 двухсекционный со стандартной съемной крышкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Миниканал TMC 40/2х17 кат.№00305 ТУ3449-009-47022248-2010 двухсекционный со стандартной съемной крышкой"

    Кол-во: 70

    "Позиция 29"

    "Миниканал TMC 40/1х17 кат.№00351 ТУ 3449-009-47022248-2010 односекционный со стандартной съемной крышкой"

    Кол-во: 45

    "Позиция 30"

    "Миниканал TMC 25/1х17 кат.№00304 односекционный со стандартной съемной крышкой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Миниканал TMC 22/1х10, угол плоский кат.№00407R in-liner ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 75

    "Позиция 32"

    "Миниканал TMC 22/1х10, угол внутренний AIM кат.№00386 In-liner ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 123

    "Позиция 33"

    "Миниканал TMC 22/1х10, тройник IM кат.№00525R ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 49

    "Позиция 34"

    "Миниканал TMC 22/1х10, заглушка торцевая in-liner №00580R ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 135

    "Позиция 35"

    "Миниканал TMC 22/1х10, in-liner соединение на стык профиля GM кат.№00594 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 412

    "Позиция 36"

    "Миниканал TMC 22/1х10 кат.№00317R ТУ 3449-009-47022248-2010 in-liner односекционный со стандартной съемной крышкой"

    Кол-во: 430

    "Позиция 37"

    "Миниканал in-liner TMC №00317R ТУ 3449-009-47022248-2010 со стандартной съемной крышкой односекционный"

    Кол-во: 55

    "Позиция 38"

    "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х200 №36703HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 вертикальный внутр. 90°"

    Кол-во: 75

    "Позиция 39"

    "Лоток S5 Combitech угол CPO90 50х100 36002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный 90 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 40"

    "Лоток S5 Combitech угол CPO90 200х100 36043HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный 90 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 41"

    "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х200 №36823HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 вертикальный внеш. 90°"

    Кол-во: 75

    "Позиция 42"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 50х100 36122HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный"

    Кол-во: 75

    "Позиция 43"

    "Лоток S5 Combitech перегородка SEP H50 L3000 36480 ТУ 3449-013-47022248-2004"

    Кол-во: 42

    "Позиция 44"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.200 мм 38044HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 на Т-ответвитель горизонтальный"

    Кол-во: 75

    "Позиция 45"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на Т-ответвитель горизонтальный"

    Кол-во: 75

    "Позиция 46"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.200 38204HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внутр. 90 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 47"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внутр. 90 гр."

    Кол-во: 80

    "Позиция 48"

    "Лоток S5 Combitech крышка CPO90 осн.200 38004HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол горизонтальный 90 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 49"

    "Лоток S5 Combitech крышка CPO90 осн.100 38002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол горизонтальный 90 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 50"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.200 38244HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внешний 90 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 51"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внешний 90 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 52"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35520HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 50 L3000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35514HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 с заземлением на лоток осн. 200 L2000 горячеоцинкованная"

    Кол-во: 225

    "Позиция 54"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35512HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 100 L2000"

    Кол-во: 250

    "Позиция 55"

    "Лоток S5 Combitech CS90 50х100 угол вертикальный внутренний 90гр. №36662HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"

    Кол-во: 80

    "Позиция 56"

    "Лоток S5 Combitech 50х50 L 3000 35020HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Лоток S5 Combitech 50х50 L 2000 35010HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 64

    "Позиция 58"

    "Лоток S5 Combitech 50х100 угол вертикальный внешний 90гр. №36782HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"

    Кол-во: 75

    "Позиция 59"

    "Лоток S5 Combitech 200х100 L 2000 35113HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 неперфорированный горячее цинкование погружением после изготовления"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Лоток S5 Combitech 100х50 L 3000 35262 ТУ 3449-013-47022248-2004"

    Кол-во: 42

    "Позиция 61"

    "Лоток 50х100х2000 35012HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 неперфорированный, горячее цинкование погружением после изготовления"

    Кол-во: 275

    "Позиция 62"

    "Крышка S5 Combitech 50x2000 35510HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"

    Кол-во: 64

    "Позиция 63"

    "Крепление ТМ №BMM1010 к стене для вертикального монтажа осн.100"

    Кол-во: 126

    "Позиция 64"

    "Коробка в сборе с выключателем одноклавишным 16А 250В IP40 цвет белый №10002 ГОСТ Р 51324.1-2012"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Коробка в сборе с 2-клавишным выключателем, белая №10001 Серия: In-liner Classic"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Коробка PDD №10033 ТУ 3449-009-47022248-2010 монтажная на 2 модуля IP40 УХЛ4"

    Кол-во: 41

    "Позиция 67"

    "Коробка DKC кат.№ 54640 IP40 ГОСТ 32126.1-2013 модульная установочная на 2 модуля для изделий Viva"

    Кол-во: 23

    "Позиция 68"

    "Коробка DKC кат.№ 53700R 80х80х40 IP44 ТУ 3464-028-47022248-2011 ответвительная квадратная с кабельными вводами"

    Кол-во: 375

    "Позиция 69"

    "Коробка DKC кат.№ 53700 80х80х40 IP44 ТУ 3464-028-47022248-2011 ответвительная квадратная с кабельными вводами"

    Кол-во: 65

    "Позиция 70"

    "Короб TA-GN 80х60 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV DKC кат.№01728 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 380

    "Позиция 71"

    "Короб TA-GN 80х60 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV DKC кат.№01712 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 306

    "Позиция 72"

    "Короб TA-GN 80х60 тройник NTAN №01760 ТУ 3449-009-47022248-2010 белый"

    Кол-во: 86

    "Позиция 73"

    "Короб TA-GN 80х60 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01785 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 1008

    "Позиция 74"

    "Короб TA-GN 80х60 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00833 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 1030

    "Позиция 75"

    "Короб TA-GN 80х60 накладка на стык крышки GAN 80 DKC кат.№00886 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 76"

    "Короб TA-GN 80х60 заглушка торцевая LAN DKC кат.№00872 цвет белый АБС-пластик ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 290

    "Позиция 77"

    "Короб TA-GN 60х40 угол плоский NPAN №01739 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 18

    "Позиция 78"

    "Короб TA-GN 60х40 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV №01723 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Короб TA-GN 60х40 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV №01707 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Короб TA-GN 60х40 тройник/отвод NTAN №01755 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Короб TA-GN 60х40 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01780 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 120

    "Позиция 82"

    "Короб TA-GN 60х40 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00823 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 120

    "Позиция 83"

    "Короб TA-GN 60х40 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00885 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 120

    "Позиция 84"

    "Коробка DKC кат.№ 54655 IP55 ТУ 3464-028-47022248-2011 модульная установочная на 2 модуля для изделий Viva"

    Кол-во: 86

    "Позиция 85"

    "Короб TA-EN 25х30 с крышкой, с плоской основой кат.№00323 ТУ 3449–009–47022248–2010"

    Кол-во: 26

    "Позиция 86"

    "Упор ZBT007 торцевой ВТО"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Труба гофрированная d=16 мм кат.№91916 легкая со стальной протяжкой"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 88"

    "Миниканал TMC 50/2х20, соединение на стык GM кат. №00653 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Миниканал TMC 22/1х10, угол внешний AEM кат.№00396 In-liner ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 123

    "Позиция 90"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 200х100 36163HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 горизонтальный"

    Кол-во: 75

    "Позиция 91"

    "Короб TA-GN 80х60 угол плоский NPAN DKC кат.№01744 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 218

    "Позиция 92"

    "Короб TA-GN 200х80 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV №01736 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 93"

    "Короб TA-GN 200х80 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV №01720 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 94"

    "Короб TA-GN 200х80 тройник/отвод NTAN №01768 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 95"

    "Короб TA-GN 200х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01793 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 136

    "Позиция 96"

    "Короб TA-GN 200х80 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00843 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 97"

    "Короб TA-GN 200х80 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00890 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 98"

    "Короб TA-GN 200х80 заглушка торцевая LAN DKC кат.№00882 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 99"

    "Короб TA-GN 150х80 угол плоский NPAN DKC кат.№01751 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Короб TA-GN 150х80 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 150x80 DKC кат.№01735 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Короб TA-GN 150х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01792 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 90

    "Позиция 102"

    "Короб TA-GN 150х80 разделитель SEP-G 80 DKC кат.№02416 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 120

    "Позиция 103"

    "Короб TA-GN 150х80 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00889 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Короб TA-GN 150х60 с крышкой, с направляющими для установки разделителей, DKC кат.№01788 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Короб TA-GN 150х60 накладка на стык профиля SGAN 60 DKC кат.№00833 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 106"

    "Короб TA-GN 150х60 накладка на стык крышки GAN 150 DKC кат.№00889 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 107"

    "Короб TA-GN 100х60 угол плоский NPAN DKC кат.№01745 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Короб TA-GN 100х60 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 DKC кат.№01729 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Короб TA-GN 100х60 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 DKC кат.№01713 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Короб TA-GN 100х60 с крышкой, с направляющими для установки разделителей, DKC кат.№01786 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 163

    "Позиция 111"

    "Короб TA-GN 100х60 разделитель универсальный SEP-N 60/50 L=2м DKC кат.№01415 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 120

    "Позиция 112"

    "Короб TA-GN 100х60 отвод NTAN №01761 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 90

    "Позиция 113"

    "Короб TA-GN 100х60 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00833 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 360

    "Позиция 114"

    "Короб TA-GN 100х60 накладка на стык крышки GAN код №00887 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 150

    "Позиция 115"

    "Короб TA-GN 100х60 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00887 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 62

    "Позиция 116"

    "Короб TA-GN 100х60 код 01786 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 144

    "Позиция 117"

    "Короб TA-GN 100х60 заглушка торцевая LAN №00874 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 80

    "Позиция 118"

    "Короб TA-GN 100х40 с крышкой, с направляющими для установки разделителей кат.№01782"

    Кол-во: 40

    "Позиция 119"

    "Короб TA-EN 40х40 угол плоский NPAN DKC кат.№01738 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 15

    "Позиция 120"

    "Короб TA-EN 40х40 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 40x40 №01722 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Короб TA-EN 40х40 с крышкой, с плоской основой кат.№00324 ТУ 3449–009–47022248–2010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 122"

    "Короб TA-EN 40х40 с крышкой, с плоской основой кат.№00324 ТУ 3449–009–47022248–2010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Короб TA-EN 40х40 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00884 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 124"

    "Короб TA-EN 25х30 угол плоский NPAN DKC кат.№01737 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Короб TA-EN 25х30 угол внутренний изменяемый NIAV №01721 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Короб TA-EN 25х30 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00883 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 26

    "Позиция 127"

    "Короб In-Liner Front 110х50 угол плоский DKC кат.№01003 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Короб In-Liner Front 110х50 угол внутреннний изменяемый DKC кат.№01051 (70⁰-120⁰) ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Короб In-Liner Front 110х50 накладка на стык фронтальная 60 мм DKC кат.№09504 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 75

    "Позиция 130"

    "Короб In-Liner Front 110х50 накладка на стык профиля DKC кат.№01009 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 75

    "Позиция 131"

    "Короб In-Liner Front 110х50 заглушка торцевая DKC кат.№01005 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 9

    "Позиция 132"

    "Короб In-Liner Front 110х50 профиль с крышкой DKC кат.№01050, L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 75

    "Позиция 133"

    "Колодка клеммная DKC кат.№ 43312NY ТУ 3464-028-47022248-2011 на 12 клемм под провод сечением 4мм2"

    Кол-во: 450

    "Позиция 134"

    "Колодка клеммная DKC кат.№ 43212NY ТУ 3464-028-47022248-2011 на 12 клемм под провод сечением 2,5мм2, 24А"

    Кол-во: 245

    "Позиция 135"

    "Каркас DKC на 2 мод. кат.№F0000A ТУ 3464-009-47022248-2010 для монтажа изделий "Viva", цвет белый"

    Кол-во: 21

    "Позиция 136"

    "Зажим HTE.2 ZHT500 клеммный для заземления пружинный 2,5мм2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Зажим HMM.2/GR ZHM500GR клеммный проходной 2,5 мм2 серый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Держатель кабелей код 09511 ТУ 3449-009-47022248-2010 для коробов 90x50 и 110x50 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 139"

    "Держатель для труб ДКС d=25 мм, с зажелкой кат.№51025"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 140"

    "Держатель для труб ДКС d=20 мм, с зажелкой кат.№51020"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 141"

    "Держатель для труб ДКС d=16 мм, с зажелкой кат.№51016"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 142"

    "Выключатель Viva однополюсный 2 модуля 16А 250В IP20 УХЛ3 код 45021 цвет белый ТУ3464-017-47022248-2007"

    Кол-во: 102

    "Позиция 143"

    "Миниканал TMC 50/2х20, угол внутренний неизменяемый код 00655"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "DIN-рейка OMEGA 3F 35х7,5мм №02140"

    Кол-во: 1

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    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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