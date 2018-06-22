Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)

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ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шпилька М10х2000 резьбовая DIN 975/976 кат.№СМ201002" Кол-во: 252

"Позиция 2" "Шкаф R5ST0883 серии ST металлический 800х800х300 IP65" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Шкаф R5ST0664 серии ST металлический 600х400х400 IP65 в составе: BTO, торцевой упор ZBT007 - 8шт. HMM.2, проходной зажим серый 2,5 кв.мм ZHM500GR - 250шт. DIN-рейка OMEGA 3F 35х7,5мм код 02140 - 4шт. зажим ZHT500 клеммный для заземления HTE.2 2,5мм2 - 25шт." Кол-во: 2

"Позиция 4" "Шкаф R5ST0432 ТУ 3433-036-47022248-2013 серии ST металлический 400х300х200 IP65" Кол-во: 53

"Позиция 5" "Шкаф R5ST0432 серии ST металлический 400х300х200 IP65 в составе: BTO, торцевой упор ZBT007 - 4шт. HMM.2, проходной зажим серый 2,5 кв.мм ZHM500GR - 50шт. DIN-рейка OMEGA 3F 35х7,5мм код 02140 - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Шкаф R5ST0432 серии ST металлический 400х300х200 IP65" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Хомут Р12 гибкий чёрный 9х360 мм (1уп.-100шт)" Кол-во: 50

"Позиция 8" "Хомут Р12 гибкий чёрный 6х360 мм (1упак.-100шт)" Кол-во: 90

"Позиция 9" "Хомут Р12 гибкий чёрный 6х290 мм (1упак.-100шт)" Кол-во: 90

"Позиция 10" "Фиксатор кабеля TR-ER 150х60 №07716R ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 180

"Позиция 11" "Фиксатор кабеля TR-E 80х40 №07713 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 1740

"Позиция 12" "Труба гофрированная ПВХ с зондом D16мм ТУ3464-001-96504521-2013 №tg-z-16 RAL7035 IP55" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Труба гофрированная ПВХ d=25 мм с зондом CTG20-25-K41-050I, ТУ2248-002-18461115-2010" Кол-во: 50

"Позиция 14" "Труба гофрированная номинальный d=29 мм, внутренний d=28,3мм с протяжкой ТУ 2247-024-47022248-2009 код РА612935F2" Кол-во: 2260

"Позиция 15" "Труба гофрированная d=25 мм кат.№91925 легкая со стальной протяжкой" Кол-во: 5000

"Позиция 16" "Труба гофрированная d=20 мм кат.№91920 легкая со стальной протяжкой" Кол-во: 5000

"Позиция 17" "Розетка силовая 2P+E со шторками, Viva 2мод., цвет белый 16А, 250В, IP20,УХЛ3, ТУ3464-018-47022248-2007 №45005" Кол-во: 34

"Позиция 18" "Розетка Viva 2P+E со шторками 16А/250В IP20 УХЛ3 2 мод. ТУ 3464-018-47022248-2007 DKC кат.№ 45015" Кол-во: 9

"Позиция 19" "Розетка Viva 2P+E 16А/250В IP20 2 мод. ТУ 3464-018-47022248-2007 DKC кат.№ 45005" Кол-во: 13

"Позиция 20" "Розетка Viva 2P+E 16А/250В DKC кат.№ 45025 ГОСТ 32126.1-2013 цвет серый" Кол-во: 9

"Позиция 21" "Рамка DKC кат.№ F00013 4 мод. ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 9

"Позиция 22" "Рамка DKC кат.№ F00011 2 мод. ТУ 3464-009-47022248-2010" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Переключатель на 2 направления "Viva" 2 модуля 16А 250В УХЛ3 цвет белый №45022" Кол-во: 49

"Позиция 24" "Набор адаптеров для миниканалов №10133 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 45

"Позиция 25" "Миниканал TMC 50/2х20, угол внешний неизменяемый код 00656" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Миниканал TMC 50/2х20 заглушка торцевая код 00651" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Миниканал TMC 50/2х20 №00314 двухсекционный со стандартной съемной крышкой" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Миниканал TMC 40/2х17 кат.№00305 ТУ3449-009-47022248-2010 двухсекционный со стандартной съемной крышкой" Кол-во: 70

"Позиция 29" "Миниканал TMC 40/1х17 кат.№00351 ТУ 3449-009-47022248-2010 односекционный со стандартной съемной крышкой" Кол-во: 45

"Позиция 30" "Миниканал TMC 25/1х17 кат.№00304 односекционный со стандартной съемной крышкой" Кол-во: 40

"Позиция 31" "Миниканал TMC 22/1х10, угол плоский кат.№00407R in-liner ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 75

"Позиция 32" "Миниканал TMC 22/1х10, угол внутренний AIM кат.№00386 In-liner ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 123

"Позиция 33" "Миниканал TMC 22/1х10, тройник IM кат.№00525R ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 49

"Позиция 34" "Миниканал TMC 22/1х10, заглушка торцевая in-liner №00580R ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 135

"Позиция 35" "Миниканал TMC 22/1х10, in-liner соединение на стык профиля GM кат.№00594 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 412

"Позиция 36" "Миниканал TMC 22/1х10 кат.№00317R ТУ 3449-009-47022248-2010 in-liner односекционный со стандартной съемной крышкой" Кол-во: 430

"Позиция 37" "Миниканал in-liner TMC №00317R ТУ 3449-009-47022248-2010 со стандартной съемной крышкой односекционный" Кол-во: 55

"Позиция 38" "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х200 №36703HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 вертикальный внутр. 90°" Кол-во: 75

"Позиция 39" "Лоток S5 Combitech угол CPO90 50х100 36002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный 90 гр." Кол-во: 75

"Позиция 40" "Лоток S5 Combitech угол CPO90 200х100 36043HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный 90 гр." Кол-во: 75

"Позиция 41" "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х200 №36823HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 вертикальный внеш. 90°" Кол-во: 75

"Позиция 42" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 50х100 36122HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный" Кол-во: 75

"Позиция 43" "Лоток S5 Combitech перегородка SEP H50 L3000 36480 ТУ 3449-013-47022248-2004" Кол-во: 42

"Позиция 44" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.200 мм 38044HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 на Т-ответвитель горизонтальный" Кол-во: 75

"Позиция 45" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на Т-ответвитель горизонтальный" Кол-во: 75

"Позиция 46" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.200 38204HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внутр. 90 гр." Кол-во: 75

"Позиция 47" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внутр. 90 гр." Кол-во: 80

"Позиция 48" "Лоток S5 Combitech крышка CPO90 осн.200 38004HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол горизонтальный 90 гр." Кол-во: 75

"Позиция 49" "Лоток S5 Combitech крышка CPO90 осн.100 38002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол горизонтальный 90 гр." Кол-во: 75

"Позиция 50" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.200 38244HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внешний 90 гр." Кол-во: 75

"Позиция 51" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол вертикальный внешний 90 гр." Кол-во: 75

"Позиция 52" "Лоток S5 Combitech крышка 35520HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 50 L3000" Кол-во: 40

"Позиция 53" "Лоток S5 Combitech крышка 35514HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 с заземлением на лоток осн. 200 L2000 горячеоцинкованная" Кол-во: 225

"Позиция 54" "Лоток S5 Combitech крышка 35512HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 100 L2000" Кол-во: 250

"Позиция 55" "Лоток S5 Combitech CS90 50х100 угол вертикальный внутренний 90гр. №36662HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления" Кол-во: 80

"Позиция 56" "Лоток S5 Combitech 50х50 L 3000 35020HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004" Кол-во: 40

"Позиция 57" "Лоток S5 Combitech 50х50 L 2000 35010HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 64

"Позиция 58" "Лоток S5 Combitech 50х100 угол вертикальный внешний 90гр. №36782HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления" Кол-во: 75

"Позиция 59" "Лоток S5 Combitech 200х100 L 2000 35113HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 неперфорированный горячее цинкование погружением после изготовления" Кол-во: 200

"Позиция 60" "Лоток S5 Combitech 100х50 L 3000 35262 ТУ 3449-013-47022248-2004" Кол-во: 42

"Позиция 61" "Лоток 50х100х2000 35012HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 неперфорированный, горячее цинкование погружением после изготовления" Кол-во: 275

"Позиция 62" "Крышка S5 Combitech 50x2000 35510HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления" Кол-во: 64

"Позиция 63" "Крепление ТМ №BMM1010 к стене для вертикального монтажа осн.100" Кол-во: 126

"Позиция 64" "Коробка в сборе с выключателем одноклавишным 16А 250В IP40 цвет белый №10002 ГОСТ Р 51324.1-2012" Кол-во: 15

"Позиция 65" "Коробка в сборе с 2-клавишным выключателем, белая №10001 Серия: In-liner Classic" Кол-во: 8

"Позиция 66" "Коробка PDD №10033 ТУ 3449-009-47022248-2010 монтажная на 2 модуля IP40 УХЛ4" Кол-во: 41

"Позиция 67" "Коробка DKC кат.№ 54640 IP40 ГОСТ 32126.1-2013 модульная установочная на 2 модуля для изделий Viva" Кол-во: 23

"Позиция 68" "Коробка DKC кат.№ 53700R 80х80х40 IP44 ТУ 3464-028-47022248-2011 ответвительная квадратная с кабельными вводами" Кол-во: 375

"Позиция 69" "Коробка DKC кат.№ 53700 80х80х40 IP44 ТУ 3464-028-47022248-2011 ответвительная квадратная с кабельными вводами" Кол-во: 65

"Позиция 70" "Короб TA-GN 80х60 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV DKC кат.№01728 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 380

"Позиция 71" "Короб TA-GN 80х60 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV DKC кат.№01712 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 306

"Позиция 72" "Короб TA-GN 80х60 тройник NTAN №01760 ТУ 3449-009-47022248-2010 белый" Кол-во: 86

"Позиция 73" "Короб TA-GN 80х60 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01785 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 1008

"Позиция 74" "Короб TA-GN 80х60 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00833 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 1030

"Позиция 75" "Короб TA-GN 80х60 накладка на стык крышки GAN 80 DKC кат.№00886 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 1000

"Позиция 76" "Короб TA-GN 80х60 заглушка торцевая LAN DKC кат.№00872 цвет белый АБС-пластик ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 290

"Позиция 77" "Короб TA-GN 60х40 угол плоский NPAN №01739 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 18

"Позиция 78" "Короб TA-GN 60х40 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV №01723 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 30

"Позиция 79" "Короб TA-GN 60х40 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV №01707 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 12

"Позиция 80" "Короб TA-GN 60х40 тройник/отвод NTAN №01755 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 12

"Позиция 81" "Короб TA-GN 60х40 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01780 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 120

"Позиция 82" "Короб TA-GN 60х40 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00823 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 120

"Позиция 83" "Короб TA-GN 60х40 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00885 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 120

"Позиция 84" "Коробка DKC кат.№ 54655 IP55 ТУ 3464-028-47022248-2011 модульная установочная на 2 модуля для изделий Viva" Кол-во: 86

"Позиция 85" "Короб TA-EN 25х30 с крышкой, с плоской основой кат.№00323 ТУ 3449–009–47022248–2010" Кол-во: 26

"Позиция 86" "Упор ZBT007 торцевой ВТО" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Труба гофрированная d=16 мм кат.№91916 легкая со стальной протяжкой" Кол-во: 5000

"Позиция 88" "Миниканал TMC 50/2х20, соединение на стык GM кат. №00653 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 10

"Позиция 89" "Миниканал TMC 22/1х10, угол внешний AEM кат.№00396 In-liner ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 123

"Позиция 90" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 200х100 36163HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 горизонтальный" Кол-во: 75

"Позиция 91" "Короб TA-GN 80х60 угол плоский NPAN DKC кат.№01744 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 218

"Позиция 92" "Короб TA-GN 200х80 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV №01736 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 93" "Короб TA-GN 200х80 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV №01720 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 94" "Короб TA-GN 200х80 тройник/отвод NTAN №01768 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 95" "Короб TA-GN 200х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01793 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 136

"Позиция 96" "Короб TA-GN 200х80 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00843 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 97" "Короб TA-GN 200х80 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00890 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 98" "Короб TA-GN 200х80 заглушка торцевая LAN DKC кат.№00882 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 99" "Короб TA-GN 150х80 угол плоский NPAN DKC кат.№01751 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 6

"Позиция 100" "Короб TA-GN 150х80 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 150x80 DKC кат.№01735 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Короб TA-GN 150х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01792 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 90

"Позиция 102" "Короб TA-GN 150х80 разделитель SEP-G 80 DKC кат.№02416 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 120

"Позиция 103" "Короб TA-GN 150х80 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00889 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 30

"Позиция 104" "Короб TA-GN 150х60 с крышкой, с направляющими для установки разделителей, DKC кат.№01788 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Короб TA-GN 150х60 накладка на стык профиля SGAN 60 DKC кат.№00833 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 106" "Короб TA-GN 150х60 накладка на стык крышки GAN 150 DKC кат.№00889 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 60

"Позиция 107" "Короб TA-GN 100х60 угол плоский NPAN DKC кат.№01745 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 20

"Позиция 108" "Короб TA-GN 100х60 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 DKC кат.№01729 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 100

"Позиция 109" "Короб TA-GN 100х60 угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 DKC кат.№01713 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 100

"Позиция 110" "Короб TA-GN 100х60 с крышкой, с направляющими для установки разделителей, DKC кат.№01786 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 163

"Позиция 111" "Короб TA-GN 100х60 разделитель универсальный SEP-N 60/50 L=2м DKC кат.№01415 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 120

"Позиция 112" "Короб TA-GN 100х60 отвод NTAN №01761 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 90

"Позиция 113" "Короб TA-GN 100х60 накладка на стык профиля SGAN DKC кат.№00833 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 360

"Позиция 114" "Короб TA-GN 100х60 накладка на стык крышки GAN код №00887 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 150

"Позиция 115" "Короб TA-GN 100х60 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00887 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 62

"Позиция 116" "Короб TA-GN 100х60 код 01786 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 144

"Позиция 117" "Короб TA-GN 100х60 заглушка торцевая LAN №00874 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 80

"Позиция 118" "Короб TA-GN 100х40 с крышкой, с направляющими для установки разделителей кат.№01782" Кол-во: 40

"Позиция 119" "Короб TA-EN 40х40 угол плоский NPAN DKC кат.№01738 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 15

"Позиция 120" "Короб TA-EN 40х40 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 40x40 №01722 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Короб TA-EN 40х40 с крышкой, с плоской основой кат.№00324 ТУ 3449–009–47022248–2010" Кол-во: 100

"Позиция 122" "Короб TA-EN 40х40 с крышкой, с плоской основой кат.№00324 ТУ 3449–009–47022248–2010" Кол-во: 20

"Позиция 123" "Короб TA-EN 40х40 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00884 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 100

"Позиция 124" "Короб TA-EN 25х30 угол плоский NPAN DKC кат.№01737 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Короб TA-EN 25х30 угол внутренний изменяемый NIAV №01721 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Короб TA-EN 25х30 накладка на стык крышки GAN DKC кат.№00883 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 26

"Позиция 127" "Короб In-Liner Front 110х50 угол плоский DKC кат.№01003 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 12

"Позиция 128" "Короб In-Liner Front 110х50 угол внутреннний изменяемый DKC кат.№01051 (70⁰-120⁰) ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 12

"Позиция 129" "Короб In-Liner Front 110х50 накладка на стык фронтальная 60 мм DKC кат.№09504 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 75

"Позиция 130" "Короб In-Liner Front 110х50 накладка на стык профиля DKC кат.№01009 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 75

"Позиция 131" "Короб In-Liner Front 110х50 заглушка торцевая DKC кат.№01005 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 9

"Позиция 132" "Короб In-Liner Front 110х50 профиль с крышкой DKC кат.№01050, L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 75

"Позиция 133" "Колодка клеммная DKC кат.№ 43312NY ТУ 3464-028-47022248-2011 на 12 клемм под провод сечением 4мм2" Кол-во: 450

"Позиция 134" "Колодка клеммная DKC кат.№ 43212NY ТУ 3464-028-47022248-2011 на 12 клемм под провод сечением 2,5мм2, 24А" Кол-во: 245

"Позиция 135" "Каркас DKC на 2 мод. кат.№F0000A ТУ 3464-009-47022248-2010 для монтажа изделий "Viva", цвет белый" Кол-во: 21

"Позиция 136" "Зажим HTE.2 ZHT500 клеммный для заземления пружинный 2,5мм2" Кол-во: 6

"Позиция 137" "Зажим HMM.2/GR ZHM500GR клеммный проходной 2,5 мм2 серый" Кол-во: 50

"Позиция 138" "Держатель кабелей код 09511 ТУ 3449-009-47022248-2010 для коробов 90x50 и 110x50 мм" Кол-во: 150

"Позиция 139" "Держатель для труб ДКС d=25 мм, с зажелкой кат.№51025" Кол-во: 3500

"Позиция 140" "Держатель для труб ДКС d=20 мм, с зажелкой кат.№51020" Кол-во: 3500

"Позиция 141" "Держатель для труб ДКС d=16 мм, с зажелкой кат.№51016" Кол-во: 3500

"Позиция 142" "Выключатель Viva однополюсный 2 модуля 16А 250В IP20 УХЛ3 код 45021 цвет белый ТУ3464-017-47022248-2007" Кол-во: 102

"Позиция 143" "Миниканал TMC 50/2х20, угол внутренний неизменяемый код 00655" Кол-во: 5