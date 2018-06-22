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Номер извещения
ГП817199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 4355
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
v.klenova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клёнова Виктория Романовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электромонтажных изделий ДКС для УМВГК Чаяндинского НГКМ (039-ОЭП-987)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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