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Номер извещения
31806490481
Уникальный номер закупки
687
Наименование закупки
Оказание услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Контактный телефон
+7 831 430-53-27
Факс
+7 831 430-53-27
Адрес электронной почты
oui@kvazar.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Работинский Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 08:00 GMT +328.05.2018 08:0028.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490481Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 08:0028.05.2018 08:0028.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806490481Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.05.2018 09:0030.05.2018 09:0030.05.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490481Подведение итогов не позднее Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования
Начальная цена
420 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории Исполнителя по договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
71.12.40.120
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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