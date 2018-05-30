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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право оказания услуг страхования от несчастных случаев для работников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3245
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Zinger@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Зингер Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 14:00 GMT +330.05.2018 14:0030.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817139Дата и время окончания срока приема заявок Согласно технического заданияКолпино
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 14:0030.05.2018 14:0030.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817139Дата и время вскрытия заявок Согласно технического заданияКолпино
Подведение итогов не позднее
05.06.2018 23:5905.06.2018 23:5905.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817139Подведение итогов не позднее Согласно технического заданияКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
65.12.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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