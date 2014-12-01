Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401728469 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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