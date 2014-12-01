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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"

    Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401728469Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401728469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 17:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное казённое предприятие городского округа Воронеж Воронежтеплосеть
    Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть

    Юридический адрес

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Почтовый адрес

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Контактный телефон

    +7 473 277-99-20

    Факс

    +7 473 277-24-39

    Адрес электронной почты

    malceva@teploset.kvmail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Нина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 17:00 GMT +301.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401728469Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 17:0001.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401728469Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Подведение итогов не позднее

    02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728469Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.12.201402.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728469Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кирпичной кладки канала и стен камеры внутриквартальной теплосети между ж. д. ул. III Интернационала, 3, 5 после проведения ремонтных работ по замене теплосети в Центральном ПЭР, принадлежащей МКП "Воронежтеплосеть"

    Начальная цена

    25 249,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ВоронежРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное казённое предприятие городского округа Воронеж Воронежтеплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МКП Воронежтеплосеть
    Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть

    Адрес местонахождения

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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