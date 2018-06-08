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Номер извещения
ГП817146
Уникальный номер закупки
95
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме №95 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту объекта: «ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458)» (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Факс
+7 495 777-14-30
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 18:00 GMT +308.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817146Дата и время окончания срока приема заявок ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 09:0009.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817146Дата и время вскрытия заявок ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817146Подведение итогов не позднее ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817146Подведение итогов не позднее ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»
Начальная цена
1 652 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СГ-транс
Все закупки и тендеры АО СГ-транс
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
45.21.32.190
45.21.32.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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