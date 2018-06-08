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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме №95 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту объекта: «ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458)» (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Открытый запрос предложений в электронной форме №95 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту объекта: «ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458)» (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817146Дата и время окончания срока приема заявок ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817146

    Уникальный номер закупки

    95

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме №95 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту объекта: «ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458)» (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 777-14-13 доб. 1413

    Факс

    +7 495 777-14-30

    Адрес электронной почты

    andrey.vlasov@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    транспорт, лом, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 18:00 GMT +308.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817146Дата и время окончания срока приема заявок ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2018 09:0009.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817146Дата и время вскрытия заявок ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817146Подведение итогов не позднее ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817146Подведение итогов не позднее ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТМП Тепломатериалопровод на РИП (инв.№458) (замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником) на Тобольском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Начальная цена

    1 652 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    45.21.32.190

    Работы общестроительные по ремонту магистральных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплоснабжения

    45.21.32.111

    Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов систем холодного водоснабжения из полимерных материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена стального трубопровода воды на трубопровод из полимерных материалов с теплоспутником"

    Кол-во: 1

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