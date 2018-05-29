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    Главная / Торги / Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3

    Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 12:1729.05.2018 12:17Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817299Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 срок поставки 18.06.2018г. (весь объем) После проведения тендера заключение договора с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" и АО АК ОЗНА Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Пакет документов

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05 доб. 2909

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 срок поставки 18.06.2018г. (весь объем) После проведения тендера заключение договора с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" и АО АК ОЗНА Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.201810.06.2018 12:0010.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817299Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 срок поставки 18.06.2018г. (весь объем) После проведения тендера заключение договора с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" и АО АК ОЗНА Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 срок поставки 18.06.2018г. (весь объем) После проведения тендера заключение договора с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" и АО АК ОЗНА Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 - разовая поставка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка ТМЦ: за счет поставщика и включена в цену (г. Уфа)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 60 календарных дней по факту поставки Срок поставки: до 18.06.2018г. весь объем
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.199

    Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 3х70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "КВБВнг(А)-ХЛ 4х1,5"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 3х6-1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "Кабель КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 27х1,0"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Кабель КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 19х1,0"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Кабель КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 14х1,0"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Кабель КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х1,0"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 8"

    "Кабель КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Кабель НИКИ-КУВКШЭнг(А)-LS-ХЛ 9х(2х1,0)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Кабель НИКИ-КУВКШЭнг(А)-LS-ХЛ 5х(2х1,0)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 11"

    "Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS-ХЛ 7х1,0"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,0"

    Кол-во: 650

    "Позиция 14"

    "Кабель НИКИ-КУВКШЭнг(А)-LS-ХЛ 3х(2х1,0)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Кабель НИКИ-КУВКШЭнг(А)-LS-ХЛ 2х(2х1,0)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 16"

    "Провод ПВЗ 1х120 белый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Провод ПВЗ 1х16 ж/з"

    Кол-во: 250

    "Позиция 18"

    "Провод ПВЗ 1х6 ж/з"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 2х1,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 3х2,5-1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 21"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 5х2,5-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 5х4-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 5х6-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 5х10-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 25"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 5х16-1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 5х25-1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "ВБШвнг(А)-ХЛ 4х120-1"

    Кол-во: 100

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