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Номер извещения
ГП817299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2909
Факс
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Адрес электронной почты
Sarycheva.NV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычева Наталья Валентиновна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 срок поставки 18.06.2018г. (весь объем) После проведения тендера заключение договора с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" и АО АК ОЗНА Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.06.201810.06.2018 12:0010.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817299Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 срок поставки 18.06.2018г. (весь объем) После проведения тендера заключение договора с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" и АО АК ОЗНА Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 срок поставки 18.06.2018г. (весь объем) После проведения тендера заключение договора с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" и АО АК ОЗНА Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Кабельная продукция для ОИ 378 ЭДГ-3 - разовая поставка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка ТМЦ: за счет поставщика и включена в цену (г. Уфа)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.32.13.199
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 650
Кол-во: 150
Кол-во: 4000
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 500
Кол-во: 150
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
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