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Номер извещения
31806491158
Уникальный номер закупки
51-3
Наименование закупки
Поставка летнего дизельного топлива ЕВРО-5 для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазипов Альфред Физанурович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка летнего дизельного топлива ЕВРО-5 для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 17:00 GMT +324.05.2018 17:0024.05.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806491158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летнего дизельного топлива ЕВРО-5 для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 08:0025.05.2018 08:0025.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806491158Дата и время вскрытия заявок Поставка летнего дизельного топлива ЕВРО-5 для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.05.201828.05.2018 08:0028.05.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491158Подведение итогов не позднее Поставка летнего дизельного топлива ЕВРО-5 для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка летнего дизельного топлива ЕВРО-5 для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 824 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
95 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами Поставщика по гибкому графику согласно заявки Покупателя в течение 5 дней с момента поступления заявки Поставщику. - Бензовозом емкостью не менее 4 м3 и не более 10 м3 осуществляется поставка до адреса: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт Федоровский; ХМАО-Югра, г. Лянтор, ул. Транспортная, 12/1; а/д "Лянтор-Песчаный-Сытомино" км 36; - Бензовозом емкостью 25 м3 осуществляется поставка до адреса: ХМАО-Югра, ДРП им. В.Л.Данилишина на 173 км а/д Сургут- Когалым.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.71
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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