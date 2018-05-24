Поставка летнего дизельного топлива ЕВРО-5 для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется силами Поставщика по гибкому графику согласно заявки Покупателя в течение 5 дней с момента поступления заявки Поставщику. - Бензовозом емкостью не менее 4 м3 и не более 10 м3 осуществляется поставка до адреса: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт Федоровский; ХМАО-Югра, г. Лянтор, ул. Транспортная, 12/1; а/д "Лянтор-Песчаный-Сытомино" км 36; - Бензовозом емкостью 25 м3 осуществляется поставка до адреса: ХМАО-Югра, ДРП им. В.Л.Данилишина на 173 км а/д Сургут- Когалым.Рассчитать логистику >