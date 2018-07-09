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Номер извещения
ГП817150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Взрывозащищенные обогреватели ОИ 376
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 3133
Факс
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Адрес электронной почты
ziganshin.ar@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зиганшин Артём Рамилевич
Место рассмотрения предложений
город Уфа
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка взрывозащищенных обогревателей После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.201809.07.2018 15:0009.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817150Подведение итогов не позднее Закупка взрывозащищенных обогревателей После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироватьсягород Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка взрывозащищенных обогревателей После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
29.71.26.552
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 11
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