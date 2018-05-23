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    Главная / Торги / Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)

    Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 15:0023.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817188Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4355

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    v.klenova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клёнова Виктория Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.201811.06.2018 16:0011.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817188Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ящик К655 У1 IP54 ТУ 3464-029-01394366-2007 протяжной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Швеллер УСЭК 53 УТ1,5 ТУ 36-2355-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Швеллер УСЭК 53 УТ1,5 ТУ 36-2355-80"

    Кол-во: 43

    "Позиция 4"

    "Швеллер К347 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Швеллер К240 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 61

    "Позиция 6"

    "Швеллер К240 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Швеллер К240 УТ1,5 горячее цинкование ТУ 3449-016-01394366-2004"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Швеллер К235 УТ1,5 горячее цинкование ТУ 3449-016-01394366-2004"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Шайба УСЭК 76 УТ1,5 ТУ 36-2355-80 царапающая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Шайба УСЭК 76 УТ1,5 ТУ 36-2355-80 царапающая"

    Кол-во: 560

    "Позиция 11"

    "Хомут С437 У2 ТУ 36.18.00.01-49-89"

    Кол-во: 90

    "Позиция 12"

    "Уголок К237 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Уголок К237 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Стойка К305М УТ1,5 ТУ 36-22-85"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Стойка К1155 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 2200мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "Стойка К1154 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 1800мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Стойка К1154 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Стойка К1153 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 1200мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)"

    Кол-во: 75

    "Позиция 19"

    "Стойка К1153 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 205

    "Позиция 20"

    "Стойка К1153 У3 ТУ 3449-018-01394366-2011 кабельная высотой 1200мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Стойка К1152 УХЛ1 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Стойка К1152 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 800мм из оцинкованного листа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Стойка К1151 УХЛ1 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Стойка К1151 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Стойка К1150 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Соединитель СЛ 240х65 УТ1,5 ТУ3449-036-01394366-2008 лотковый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Соединитель К168 УТ1,5 ТУ3449-018-01394366-2011 перегородок оцинкованный лист"

    Кол-во: 380

    "Позиция 28"

    "Скоба К145 У1 ТУ 3449-048-01394366-2010 гальванопокрытие S=2.0"

    Кол-во: 2770

    "Позиция 29"

    "Профиль К239 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа монтажный зетовый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Профиль К239 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый из оцинкованного листа (толщина покрытия 10-18мкм) S2,0"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Профиль К238 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый из оцинкованного листа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Профиль К238 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Профиль К238 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый"

    Кол-во: 66

    "Позиция 34"

    "Профиль К110/2 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 с-образный перфорированный из оцинкованного листа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Прижим УСЭК 65М У3 ТУ 36-2355-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Полоса УСЭК 56УТ1,5 ТУ 36-2355-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Полоса УСЭК 56УТ1,5 ТУ 36-2355-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Полоса К107 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 29

    "Позиция 39"

    "Полоса К106 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 перфорированная, оцинкованный лист, (толщина покрытия 10-18мкм) S2,0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    "Полоса К106 У3 ТУ 3449-016-01394366-2004"

    Кол-во: 64

    "Позиция 41"

    "Полка К1163 УХЛ1 ТУ 3449-018-01394366-2013 длиной 445 мм из оцинкованного листа"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Полка К1163 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 400

    "Позиция 43"

    "Полка К1163 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 длиной 445мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 44"

    "Полка К1163 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2011 длиной 445мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Полка К1163 У3 ТУ 3449-018-01394366-2011 кабельная"

    Кол-во: 190

    "Позиция 46"

    "Полка К1162 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа"

    Кол-во: 1520

    "Позиция 47"

    "Полка К1162 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2011"

    Кол-во: 235

    "Позиция 48"

    "Подвеска К1166 УТ1,5 ТУ3449-018-01394366-2013"

    Кол-во: 570

    "Позиция 49"

    "Лоток ЛМГ 400 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа"

    Кол-во: 9

    "Позиция 50"

    "Лоток ЛМГ 300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Лоток ЛМГ 200 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа"

    Кол-во: 22

    "Позиция 52"

    "Лоток ЛМГ 100х65х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа S1,5"

    Кол-во: 142

    "Позиция 53"

    "Лоток ЛМГ 100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Лоток ЛМ300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа"

    Кол-во: 315

    "Позиция 55"

    "Лоток ЛМ200 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Лоток ЛМ100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа"

    Кол-во: 90

    "Позиция 57"

    "Лоток ЛМ 75х50х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа S=1,5"

    Кол-во: 125

    "Позиция 58"

    "Лоток КСГ 100х65 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 угловой глухой для поворота трассы вниз на 90 гр оцинкованный лист S1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Лоток КПГ 100х65 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 угловой глухой для поворота трассы вверх на 90 гр оцинкованный лист S1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Лоток КГГ 100х65 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 угловой глухой для поворота трассы на 90 гр оцинкованный лист S1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Крышка КЛУ100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 углового лотка для поворота трассы на 90 гр из оцинкованного листа S1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Крышка КЛС100-90 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 углового лотка для поворота трассы вниз на 90 гр из оцинкованного листа S1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Крышка КЛП100-90 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 углового лотка для поворота трассы вверх на 90 гр из оцинкованного листа S1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Крышка КЛ75х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа"

    Кол-во: 125

    "Позиция 65"

    "Крышка КЛ400 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа"

    Кол-во: 9

    "Позиция 66"

    "Крышка КЛ300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая шириной 300мм из оцинкованного листа"

    Кол-во: 125

    "Позиция 67"

    "Крышка КЛ300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "Крышка КЛ200 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа"

    Кол-во: 27

    "Позиция 69"

    "Крышка КЛ100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа"

    Кол-во: 93

    "Позиция 70"

    "Крышка КЛ 50х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка, из оцинкованного листа"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Крышка КЛ 100х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка, оцинкованный лист, S1,5"

    Кол-во: 142

    "Позиция 72"

    "Лоток ЛМ 50х50х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа"

    Кол-во: 60

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    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    Попозиционная № АП014153
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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