Закупка электромонтажных изделий для УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ (037-ОЭП-663)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ящик К655 У1 IP54 ТУ 3464-029-01394366-2007 протяжной" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Швеллер УСЭК 53 УТ1,5 ТУ 36-2355-80" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Швеллер УСЭК 53 УТ1,5 ТУ 36-2355-80" Кол-во: 43

"Позиция 4" "Швеллер К347 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Швеллер К240 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа" Кол-во: 61

"Позиция 6" "Швеллер К240 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа" Кол-во: 200

"Позиция 7" "Швеллер К240 УТ1,5 горячее цинкование ТУ 3449-016-01394366-2004" Кол-во: 15

"Позиция 8" "Швеллер К235 УТ1,5 горячее цинкование ТУ 3449-016-01394366-2004" Кол-во: 80

"Позиция 9" "Шайба УСЭК 76 УТ1,5 ТУ 36-2355-80 царапающая" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Шайба УСЭК 76 УТ1,5 ТУ 36-2355-80 царапающая" Кол-во: 560

"Позиция 11" "Хомут С437 У2 ТУ 36.18.00.01-49-89" Кол-во: 90

"Позиция 12" "Уголок К237 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Уголок К237 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004" Кол-во: 50

"Позиция 14" "Стойка К305М УТ1,5 ТУ 36-22-85" Кол-во: 15

"Позиция 15" "Стойка К1155 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 2200мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)" Кол-во: 80

"Позиция 16" "Стойка К1154 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 1800мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)" Кол-во: 80

"Позиция 17" "Стойка К1154 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Стойка К1153 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 1200мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)" Кол-во: 75

"Позиция 19" "Стойка К1153 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 205

"Позиция 20" "Стойка К1153 У3 ТУ 3449-018-01394366-2011 кабельная высотой 1200мм" Кол-во: 30

"Позиция 21" "Стойка К1152 УХЛ1 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 25

"Позиция 22" "Стойка К1152 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 кабельная высотой 800мм из оцинкованного листа" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Стойка К1151 УХЛ1 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 50

"Позиция 24" "Стойка К1151 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 20

"Позиция 25" "Стойка К1150 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 50

"Позиция 26" "Соединитель СЛ 240х65 УТ1,5 ТУ3449-036-01394366-2008 лотковый" Кол-во: 100

"Позиция 27" "Соединитель К168 УТ1,5 ТУ3449-018-01394366-2011 перегородок оцинкованный лист" Кол-во: 380

"Позиция 28" "Скоба К145 У1 ТУ 3449-048-01394366-2010 гальванопокрытие S=2.0" Кол-во: 2770

"Позиция 29" "Профиль К239 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа монтажный зетовый" Кол-во: 20

"Позиция 30" "Профиль К239 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый из оцинкованного листа (толщина покрытия 10-18мкм) S2,0" Кол-во: 300

"Позиция 31" "Профиль К238 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый из оцинкованного листа" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Профиль К238 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Профиль К238 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый" Кол-во: 66

"Позиция 34" "Профиль К110/2 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 с-образный перфорированный из оцинкованного листа" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Прижим УСЭК 65М У3 ТУ 36-2355-80" Кол-во: 8

"Позиция 36" "Полоса УСЭК 56УТ1,5 ТУ 36-2355-80" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Полоса УСЭК 56УТ1,5 ТУ 36-2355-80" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Полоса К107 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 из оцинкованного листа" Кол-во: 29

"Позиция 39" "Полоса К106 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 перфорированная, оцинкованный лист, (толщина покрытия 10-18мкм) S2,0" Кол-во: 200

"Позиция 40" "Полоса К106 У3 ТУ 3449-016-01394366-2004" Кол-во: 64

"Позиция 41" "Полка К1163 УХЛ1 ТУ 3449-018-01394366-2013 длиной 445 мм из оцинкованного листа" Кол-во: 100

"Позиция 42" "Полка К1163 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 400

"Позиция 43" "Полка К1163 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 длиной 445мм из оцинкованного листа (толщина металла S=2,0мм)" Кол-во: 1100

"Позиция 44" "Полка К1163 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2011 длиной 445мм" Кол-во: 100

"Позиция 45" "Полка К1163 У3 ТУ 3449-018-01394366-2011 кабельная" Кол-во: 190

"Позиция 46" "Полка К1162 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2013 из оцинкованного листа" Кол-во: 1520

"Позиция 47" "Полка К1162 УТ1,5 ТУ 3449-018-01394366-2011" Кол-во: 235

"Позиция 48" "Подвеска К1166 УТ1,5 ТУ3449-018-01394366-2013" Кол-во: 570

"Позиция 49" "Лоток ЛМГ 400 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа" Кол-во: 9

"Позиция 50" "Лоток ЛМГ 300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа" Кол-во: 7

"Позиция 51" "Лоток ЛМГ 200 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа" Кол-во: 22

"Позиция 52" "Лоток ЛМГ 100х65х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа S1,5" Кол-во: 142

"Позиция 53" "Лоток ЛМГ 100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой глухой из оцинкованного листа" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Лоток ЛМ300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа" Кол-во: 315

"Позиция 55" "Лоток ЛМ200 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Лоток ЛМ100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа" Кол-во: 90

"Позиция 57" "Лоток ЛМ 75х50х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 прямой перфорированный из оцинкованного листа S=1,5" Кол-во: 125

"Позиция 58" "Лоток КСГ 100х65 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 угловой глухой для поворота трассы вниз на 90 гр оцинкованный лист S1,5" Кол-во: 10

"Позиция 59" "Лоток КПГ 100х65 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 угловой глухой для поворота трассы вверх на 90 гр оцинкованный лист S1,5" Кол-во: 10

"Позиция 60" "Лоток КГГ 100х65 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 угловой глухой для поворота трассы на 90 гр оцинкованный лист S1,5" Кол-во: 10

"Позиция 61" "Крышка КЛУ100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 углового лотка для поворота трассы на 90 гр из оцинкованного листа S1,5" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Крышка КЛС100-90 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 углового лотка для поворота трассы вниз на 90 гр из оцинкованного листа S1,5" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Крышка КЛП100-90 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 углового лотка для поворота трассы вверх на 90 гр из оцинкованного листа S1,5" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Крышка КЛ75х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа" Кол-во: 125

"Позиция 65" "Крышка КЛ400 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа" Кол-во: 9

"Позиция 66" "Крышка КЛ300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая шириной 300мм из оцинкованного листа" Кол-во: 125

"Позиция 67" "Крышка КЛ300 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа" Кол-во: 7

"Позиция 68" "Крышка КЛ200 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа" Кол-во: 27

"Позиция 69" "Крышка КЛ100 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка прямая из оцинкованного листа" Кол-во: 93

"Позиция 70" "Крышка КЛ 50х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка, из оцинкованного листа" Кол-во: 60

"Позиция 71" "Крышка КЛ 100х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка, оцинкованный лист, S1,5" Кол-во: 142