Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

1. Требования к качеству оказываемых услуг согласно технического задания (приложение № 1 к договору) 2. Требования к количеству услуг. Положительное заключение результатов экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено в двух экземплярах печатных и в одном экземпляре – электронном. 3. Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг отсутствуют. 4. Требования к безопасности оказываемых услуг отсутствуют. 5. Требования к результатам оказанной услуги: экспертиза промышленной безопасности должна быть проведена согласно Федерального закона № 116-ФЗ от 21.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; согласно Приказа № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», а также действующих РД, СНиП. 6. Иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика: 6.1. Заключение результатов экспертизы должно быть положительным после прохождения проверки в управлении Ростехнадзора;