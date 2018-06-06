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Номер извещения
ГП817165
Уникальный номер закупки
856
Наименование закупки
Открытый конкурс на право заключения договора по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-09-60
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-gvl@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирсанов Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 18:00 GMT +306.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817165Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 08:00GMT +307.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817165Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.201807.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817165Дата окончания срока рассмотрения заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст
Подведение итогов не позднее
07.06.2018 14:3007.06.2018 14:3007.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817165Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Требования к качеству оказываемых услуг согласно технического задания (приложение № 1 к договору) 2. Требования к количеству услуг. Положительное заключение результатов экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено в двух экземплярах печатных и в одном экземпляре – электронном. 3. Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг отсутствуют. 4. Требования к безопасности оказываемых услуг отсутствуют. 5. Требования к результатам оказанной услуги: экспертиза промышленной безопасности должна быть проведена согласно Федерального закона № 116-ФЗ от 21.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; согласно Приказа № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», а также действующих РД, СНиП. 6. Иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика: 6.1. Заключение результатов экспертизы должно быть положительным после прохождения проверки в управлении Ростехнадзора;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг: территория АО «Златмаш», МСК-4 цех № 28. Корпус закрытого типа.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
71.12
96
Документация лота
Кол-во: 1
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