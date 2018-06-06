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    Главная / Торги / Открытый конкурс на право заключения договора по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28

    Открытый конкурс на право заключения договора по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817165Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817165

    Уникальный номер закупки

    856

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс на право заключения договора по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме

    Документация по закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-09-60

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    210-gvl@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирсанов Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Услуги персональные прочие

    Ключевые слова:

    экспертиза промышленной безопасности

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 18:00 GMT +306.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817165Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 08:00GMT +307.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817165Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.06.201807.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817165Дата окончания срока рассмотрения заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2018 14:3007.06.2018 14:3007.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817165Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201807.06.2018 14:3007.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817165Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Требования к качеству оказываемых услуг согласно технического задания (приложение № 1 к договору) 2. Требования к количеству услуг. Положительное заключение результатов экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено в двух экземплярах печатных и в одном экземпляре – электронном. 3. Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг отсутствуют. 4. Требования к безопасности оказываемых услуг отсутствуют. 5. Требования к результатам оказанной услуги: экспертиза промышленной безопасности должна быть проведена согласно Федерального закона № 116-ФЗ от 21.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; согласно Приказа № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», а также действующих РД, СНиП. 6. Иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика: 6.1. Заключение результатов экспертизы должно быть положительным после прохождения проверки в управлении Ростехнадзора;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг: территория АО «Златмаш», МСК-4 цех № 28. Корпус закрытого типа.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичная. Авансовые платежи не предусмотрены. Окончательный расчет производится в течение 60 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и при отсутствии письменных замечаний со стороны Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    96

    Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

    Документация лота

    Документация по закупке

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-4 цех № 28"

    Кол-во: 1

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