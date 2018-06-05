Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100 % - в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения (Пункт 1), на основании оригиналов счета-фактуры, оформленного согласно ст. 169 Части второй НК РФ, товарной накладной и счета. Поставка до 30.07.2018 года