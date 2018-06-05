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    Главная / Торги / Поставка дизельных генераторов

    Поставка дизельных генераторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельных генераторов в количестве 10 штукМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817129

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дизельных генераторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора

    Техническое задание на генератор

    Требования к доставке и упаковке груза

    Формат КП

    Заявка на участие

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13481

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    d.bachurin@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бачурин Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельных генераторов в количестве 10 штук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 15:00 GMT +305.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельных генераторов в количестве 10 штукМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 16:0005.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817129Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельных генераторов в количестве 10 штукМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817129Подведение итогов не позднее Поставка дизельных генераторов в количестве 10 штукМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817129Подведение итогов не позднее Поставка дизельных генераторов в количестве 10 штукМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельных генераторов в количестве 10 штук

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ») ОКПО 01125301 ИНН 2900000134 КПП 2901010001 К/с: 30101810100000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области. Р/с: 40702810004010100106, Филиал ПАО «Сбербанк России», Архангельское отделение №8637,БИК 041117601, адрес: 163026, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 137. Почтовый адрес: ОАО «Архморторгпорт», 163000 г. Архангельск, проспект Троицкий, д.52. Тел: (8182) 67-13-89; 67-10-28 Реквизиты грузополучателя для поставки автотранспортом: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % - в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения (Пункт 1), на основании оригиналов счета-фактуры, оформленного согласно ст. 169 Части второй НК РФ, товарной накладной и счета. Поставка до 30.07.2018 года
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27.11.31.000

    Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма договора

    17.05.2018

    Техническое задание на генератор

    17.05.2018

    Требования к доставке и упаковке груза

    17.05.2018

    Формат КП

    17.05.2018

    Заявка на участие

    17.05.2018

    Приглашение

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельный генератор"

    Кол-во: 10

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