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Номер извещения
0119200000121013763
Уникальный номер закупки
0119200000121013763
Наименование закупки
ЭА 13732-21 "Приобретение инвентаря для Муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных клубов «Вектор» Назаровского района, расположенного по адресу: 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 44" 0119200000121013763
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.10.2021 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭА 13732-21 "Приобретение инвентаря для Муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных клубов «Вектор» Назаровского района, расположенного по адресу: 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 44"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121013763Подведение итогов не позднее ЭА 13732-21 "Приобретение инвентаря для Муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных клубов «Вектор» Назаровского района, расположенного по адресу: 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 44"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА 13732-21 "Приобретение инвентаря для Муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных клубов «Вектор» Назаровского района, расположенного по адресу: 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 44"
Начальная цена
14 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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