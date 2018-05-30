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Номер извещения
ГП817123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на международную автоперевозку
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Roman.Nabiev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Набиев Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на международную автоперевозку
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 09:00 GMT +330.05.2018 09:0030.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817123Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на международную автоперевозкуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 09:0030.05.2018 09:0030.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817123Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на международную автоперевозкуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.06.2018 10:0004.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817123Подведение итогов не позднее Запрос предложений на международную автоперевозкуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на международную автоперевозку
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Габариты без упаковки: 1) Диаметр 1717мм, ширина 281мм, вес 4951 кг; 2) Диаметр 1636,3мм, ширина 344,9мм, вес 5575 кг; 3) Диаметр 1644,2мм, ширина 345,3мм, вес 5655 кг; 4) Диаметр 1460,2мм, ширина 441,4мм, вес 5658 кг; 5) Диаметр 1717,5мм, ширина 292мм, вес 5202 кг Итого, общее количество к перевозке - 5 шт., общий вес нетто – 27041кг. Вид и масса упаковки: усиленный деревянный поддон массой около 150 кг. на каждое изделие.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-Спецсталь» СПБ, г. Колпино «Ижорский завод» д. б/н. «Lucchini Mame Forge SpA», Via Delle Cave 1, 25040 CIVIDATE CAMUNO (BS), ItalyРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
49.41.19.000
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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