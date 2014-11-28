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    Главная / Торги / Закупка строительного оборудования

    Закупка строительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 12:3028.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411694Дата и время окончания срока приема заявок Строительное оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411694

    Уникальный номер закупки

    212

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 12:30 GMT +328.11.2014 12:3028.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411694Дата и время окончания срока приема заявок Строительное оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 12:3028.11.2014 12:3028.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411694Дата и время вскрытия заявок Строительное оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2014 16:3008.12.2014 16:3008.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411694Подведение итогов не позднее Строительное оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 16:3008.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411694Подведение итогов не позднее Строительное оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    год выпуска продукции - не ранее 2014 года наличие: паспорт, гарантийный талон, сертификат. Срок поставки продукции: ноябрь-декабрь 2014 года. Доставка продукции силами поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менеее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пневматический грузчик КС-3М"

    Кол-во: 1

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