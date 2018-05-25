Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик перечисляет денежные средства авансом в размере 70% от суммы договора путем безналичного расчета на расчетный счет Поставщика в течение 5-х (пяти) банковских дней после получения счета. Окончательная оплата в размере 30% проводится по факту поставки товара Заказчику в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами товарной накладной и др. сопроводительных документов в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6, проектом договора Приложение № 5