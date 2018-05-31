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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право поставки чугуна передельного П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95

    Открытый запрос предложений на право поставки чугуна передельного П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817119Дата и время окончания срока приема заявок чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право поставки чугуна передельного П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lighthouse.jpg

    Chrysanthemum.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vlysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 12:00 GMT +331.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817119Дата и время окончания срока приема заявок чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817119Дата окончания срока рассмотрения заявок чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Дата и время проведения

    04.06.2018 15:0004.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817119Дата и время проведения чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2018 18:0004.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817119Подведение итогов не позднее чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.06.201804.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817119Подведение итогов не позднее чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "чугун"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 12:00 GMT +331.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817119Дата и время окончания срока приема заявок 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817119Дата окончания срока рассмотрения заявок 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Дата и время проведения

    04.06.2018 15:0004.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817119Дата и время проведения 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2018 18:0004.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817119Подведение итогов не позднее 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.06.201804.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817119Подведение итогов не позднее 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    24.10.11

    Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "чугун"

    Кол-во: 0

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