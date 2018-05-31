www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право поставки чугуна передельного П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 448-22-09
Факс
{}
Адрес электронной почты
vlysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 12:00 GMT +331.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817119Дата и время окончания срока приема заявок чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817119Дата окончания срока рассмотрения заявок чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Дата и время проведения
04.06.2018 15:0004.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817119Дата и время проведения чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.06.2018 18:0004.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817119Подведение итогов не позднее чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 12:00 GMT +331.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817119Дата и время окончания срока приема заявок 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817119Дата окончания срока рассмотрения заявок 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Дата и время проведения
04.06.2018 15:0004.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817119Дата и время проведения 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.06.2018 18:0004.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817119Подведение итогов не позднее 2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2чугун передельный П1, кл. А, кат. 2, гр. 2 ГОСТ 805-95
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
24.10.11
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.