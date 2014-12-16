Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401728107 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ТЗ ТЗД

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198, Почтовый адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 Контактный телефон +7 861 220-29-80 Факс +7 861 220-29-80 Адрес электронной почты m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Запорожец Михаил Эдуардович Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Услуги в области дошкольного образования Ключевые слова:

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