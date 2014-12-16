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Номер извещения
31401728107
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запорожец Михаил Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 09:00 GMT +316.12.2014 09:0016.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401728107Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 09:0016.12.2014 09:0016.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401728107Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.Краснодар
Подведение итогов не позднее
30.12.2014 14:0030.12.2014 14:0030.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728107Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.201430.12.2014 14:0030.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728107Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников ООО «Краснодар Водоканал», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с оформлением личных медицинских книжек.
Начальная цена
700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
85.11
Документация лота
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