Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок начала выполнения Работ – с даты подписания настоящего Договора. Срок окончания выполнения Работ – не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Работы выполняются в соответствии с Локальной сметой (Приложение №2), которая составляется Заказчиком, согласно п. 3.5.2.ст.3. Договора и применяется Подрядчиком с применением понижающего коэффициента (сумма в строке «Итого с коэффициентом понижения» округляется до целых рублей), и с момента её утверждения Заказчиком становится неотъемлемой частью настоящего Договора.Оплату за выполненные Работы Заказчик перечисляет в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, КС-3) в размере стоимости фактически выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Работ, согласно п. 4.1.1.ст.4. Договора, являются: - Акты о приёмке выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанные обеими Сторонами; - выставленный Подрядчиком счет; - наличие надлежаще оформленной счет-фактуры. Счет и счета-фактуры должны быть выставлены не позднее 5-ти календарных дней после подписания Актов приема-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3).