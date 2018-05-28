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Номер извещения
31806489206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт кровли в здании Ледового дворца спорта расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.130, лит.Д
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту кровли в здании Ледового дворца спорта (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 130, литера Д (далее – Объект)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 18:00 GMT +328.05.2018 18:0028.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806489206Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту кровли в здании Ледового дворца спорта (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 130, литера Д (далее – Объект)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 18:0028.05.2018 18:0028.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806489206Дата и время вскрытия заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту кровли в здании Ледового дворца спорта (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 130, литера Д (далее – Объект)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 20:0014.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806489206Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту кровли в здании Ледового дворца спорта (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 130, литера Д (далее – Объект)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту кровли в здании Ледового дворца спорта (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 130, литера Д (далее – Объект)
Начальная цена
760 041,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с требованиями указанными в Т.З.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 130, литера Д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.91.1
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600
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