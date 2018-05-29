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Номер извещения
ГП817110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплектующие MILLER
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 08:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 434 31-00748
Факс
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Адрес электронной почты
Natalya.Polyakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплектующие MILLER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 08:30 GMT +329.05.2018 08:3029.05.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817110Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие MILLERЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 08:3029.05.2018 08:3029.05.2018 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817110Дата и время вскрытия заявок Комплектующие MILLERЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.07.2018 08:3024.07.2018 08:3024.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817110Подведение итогов не позднее Комплектующие MILLERЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектующие MILLER
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 ШТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл.Екатеринбург, Хибиногорский переулок,33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
27.90.40.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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