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    Главная / Торги / Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485

    Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 16:0001.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817117Дата и время окончания срока приема заявок Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817117

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Требования к поставщикам

    Зажим лопасти

    Техническое задание

    Детали градирня

    Колесо и полумуфта

    Лопасть

    Хвостовик лопасти

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 822-69-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dic@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Диц Евгений Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 16:0008.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817117Подведение итогов не позднее Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485 в кол-ве 6шт. Допускается предложение аналогов без отклонения от требуемых технических характеристик (в случае предложения аналога, добавить полное описание аналога)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" РФ, Республика Крым, г.АрмянскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 50% предварительная оплата; 50% по факту поставки Товара на склад Покупателя в течении 10-15 дней. Условия доставки CPT склад Покупателя. Доставка включена в стоимость Товара. Срок поставки: 60 дней от даты 50% предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    28.11.24.000

    Турбины ветряные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Зажим лопасти

    17.05.2018

    Лопасть

    17.05.2018

    Хвостовик лопасти

    17.05.2018

    Требования к поставщикам

    17.05.2018

    Детали градирня

    17.05.2018

    Колесо и полумуфта

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485"

    Кол-во: 6

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