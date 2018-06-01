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Номер извещения
ГП817117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 822-69-40
Факс
--
Адрес электронной почты
dic@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Диц Евгений Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рабочее колесо вентилятора градирни ВГ-24-6-485 в кол-ве 6шт. Допускается предложение аналогов без отклонения от требуемых технических характеристик (в случае предложения аналога, добавить полное описание аналога)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" РФ, Республика Крым, г.АрмянскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
28.13.14.110
28.11.24.000
Документация лота
Кол-во: 6
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