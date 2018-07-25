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    Главная / Торги / Стальные задвижки

    Стальные задвижки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2018 07:0025.07.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806186Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки стальные штампосварные фланцевые с ручным управлениемЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Стальные задвижки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Образцы основных форм для заполнения

    Типовой договор поставки

    Спецификация

    Существенные условия поставки

    Технические задания

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-23-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksejGordeev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Задвижки стальные литые фланцевые с электроприводом

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 10:0031.12.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806186Подведение итогов не позднее Задвижки стальные литые фланцевые с электроприводомЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижки стальные литые фланцевые с электроприводом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 120-150 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ600 РУ16 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ500 РУ16 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ400 РУ16 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ300 РУ16 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ЗАДВИЖКА 30С541НЖ ДУ800 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ, УПРАВЛЕНИЕ - РЕДУКТОР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ЗАДВИЖКА 30С541НЖДУ400 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ, УПРАВЛЕНИЕ - РЕДУКТОР"

    Кол-во: 4

    Лот 2

    Задвижки стальные литые под приварку с электроприводом

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 10:0031.12.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806186Подведение итогов не позднее Задвижки стальные литые под приварку с электроприводомЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижки стальные литые под приварку с электроприводом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 120-150 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ800 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОД ПРИВАРКУ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 2"

    "ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ600 РУ16 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОД ПРИВАРКУ"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Задвижки стальные штампосварные фланцевые с электроприводом

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 10:0031.12.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806186Подведение итогов не позднее Задвижки стальные штампосварные фланцевые с электроприводомЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижки стальные штампосварные фланцевые с электроприводом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 120-150 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАДВИЖКА 30С947НЖ ДУ800 РУ4 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗАДВИЖКА 30С946НЖ ДУ500 РУ6 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "ЗАДВИЖКА 30С946НЖ ДУ400 РУ6 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 6

    Лот 4

    Задвижные стальные литые фланцевые с ручным управлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 10:0031.12.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806186Подведение итогов не позднее Задвижные стальные литые фланцевые с ручным управлениемЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижные стальные литые фланцевые с ручным управлением

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 120-150 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ150 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 3"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ100 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 83

    "Позиция 4"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖДУ80 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 5"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ50 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ80 РУ16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ50 РУ16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ150 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ, РАБОЧАЯ СРЕДА - ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ100 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ, РАБОЧАЯ СРЕДА -ГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ50 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ, РАБОЧАЯ СРЕДА - ГАЗ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 11"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ350 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ300 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ250 РУ16 С ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 12

    Лот 5

    Задвижки стальные штампосварные фланцевые с ручным управлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 10:0031.12.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806186Подведение итогов не позднее Задвижки стальные штампосварные фланцевые с ручным управлениемЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижки стальные штампосварные фланцевые с ручным управлением

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 120-150 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАДВИЖКА 30С42НЖ ДУ300 РУ10 С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ЗАДВИЖКА 30С42НЖ ДУ200 РУ10 С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 3

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    485311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    20.05.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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