Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / закупка сорового проката (круги)

    закупка сорового проката (круги)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411690Дата и время окончания срока приема заявок запрос преложений на закупку сортового прокатаЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411690

    Уникальный номер закупки

    14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка сорового проката (круги)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-26

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Stakhanova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стаханова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос преложений на закупку сортового проката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411690Дата и время окончания срока приема заявок запрос преложений на закупку сортового прокатаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 10:0001.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411690Дата и время вскрытия заявок запрос преложений на закупку сортового прокатаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2014 14:0001.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411690Подведение итогов не позднее запрос преложений на закупку сортового прокатаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411690Подведение итогов не позднее запрос преложений на закупку сортового прокатаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос преложений на закупку сортового проката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    96,15 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 20 календарных дней с моменты поступления продукции на склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.16.1

    Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сортовой прокат"

    Кол-во: 96

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014190
    оказание услуг по организации горячего питания на территории ВЖГ для сотрудников, выполняющих работы по строительству объекта «ГК Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга» для нужд ООО «ГСП-6»
    оказание услуг по организации горячего питания на территории ВЖГ для сотрудников, выполняющих...
    593371
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211079487
    МИ №22P10174 - Выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания (ИБП) на объектах ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК» (1388)
    МИ №22P10174 - Выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания (ИБП) на объектах...
    593367
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 341 015
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237116
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    6 628 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БМК
    Попозиционная № ГП237111
    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.
    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.
    593321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Попозиционная № ГП201450
    Поставка и передача в собственность Электро-технических материалов (ЭТМ) для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
    Поставка и передача в собственность Электро-технических материалов (ЭТМ) для нужд ООО...
    584694
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО КБХА
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211055424
    Поставка листов нержавеющих 12Х18Н10Т
    Поставка листов нержавеющих 12Х18Н10Т
    589682
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    ПАО НПО Искра
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211079399
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт для объектов строительства "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", и "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА"
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить...
    593314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 117994,11 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 799 411
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Продажа без объявления цены № ГП237114
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и электроприводом ГЗ-ОФВ-1200/15(380В) в количестве 9 (девяти) единиц (г. Новосибирск)
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и...
    593359
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    15.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 13:32
    Дата аукциона:
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить