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    Главная / Торги / Поставка запчастей на насосы

    Поставка запчастей на насосы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 13:3625.05.2018 13:36Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей на насосы в срок до 30.06.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817109

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей на насосы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 07:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ (Форма в Excel)

    АНКЕТА УЧАСТНИКА (Форма в Excel)

    Приложение №1 ТЗ Запасные части на насосное оборудование

    ГП817109(ГП-ЧОВ-25) Документация к поставке запчастей на насосы

    Приложение №2 Договор (проект) + Приложение

    Реквизиты ООО Мечел-Кокс

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-70

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    o.chandylova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чандылова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей на насосы в срок до 30.06.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 13:3025.06.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817109Подведение итогов не позднее Поставка запчастей на насосы в срок до 30.06.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей на насосы в срок до 30.06.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок поставки: до «30» июня 2018 (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 45 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Жалалов Марат Сайфитдинович, тел.: +7 (351) 725-59-83, эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ротор в сборе к насосу Д200-36 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ротор в сборе к насосу 1Д500-63 левое вращение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Колесо рабочее на насос Д2000-21"

    Кол-во: 4

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