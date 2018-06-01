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    Главная / Торги / Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.

    Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 11:0001.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817101Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817101

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 05:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Рабочая документация Лот1

    Ведомость объемов работ Лот2

    Рабочая документация Лот2

    Ведомость объемов работ Лот3

    Рабочая документация Лот3 ч1

    Рабочая документация Лот3 ч2

    Ведомость объемов работ Лот4

    Рабочая документация Лот4

    Ведомость объемов работ Лот5

    Рабочая документация Лот5

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Ведомость объемов работ Лот1

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-01

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Filippov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817101Подведение итогов не позднее Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО “Нерюнгринский район”, Северо-западный участок Эльгинского каменноугольного месторожденияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ осуществляется в следующем порядке (рекомендованный вариант): 1.1. 93% от стоимости выполненных объемов работ в течение 90 календарных дней с даты окончания месяца, в котором подписаны акты формы КС-2, КС-3; 1.2. 7% от стоимости выполненных объемов работ удерживаются под гарантийный срок 2 года. Стороны согласовали, что удержание данного гарантийного платежа не является просрочкой обязательств Заказчика. Заказчик вправе зачесть сумму указанного гарантийного платежа в счет подлежащих оплате Подрядчиком санкций и неустоек. 2. Оборудование и материалы для выполнения работ, в полном объеме предоставляет на объект строительства, Заказчик. 3. Размещение Подрядчика в сооруженных собственными силами временных вахтовых поселках. 4. Содержание, охрана и пожарная безопасность поселков, являются затратами Подрядчика. 5. Сооружение временных вахтовых поселков по согласованию с заказчиком оплачивается по сметным расчетам, утвержденным Заказчиком. 6. С целью полного и достоверного учета фактически выполненных объемов работ при строительстве объекта, перед началом работ произвести совместную геодезическую съемку с представителем заказчика. 7. Скрытые работы оформлять актом. Приложением к акту будет являться совместная геодезическая съемка. 8. В процессе производства работ специалистами заказчика будут фиксироваться все фактически выполненные объемы работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Лот 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лот 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Лот 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Лот 2"

    Кол-во: 1

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