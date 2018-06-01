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Номер извещения
ГП817101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 05:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-35-01
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksandr.Filippov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.08.201817.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817101Подведение итогов не позднее Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение остаточных строительно-монтажных работ по достройке до проектных параметров объекта строительства: Сезонная обогатительная установка. Эльгинский угольный комплекс.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО “Нерюнгринский район”, Северо-западный участок Эльгинского каменноугольного месторожденияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
43.99.90.190
43.29.19.190
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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