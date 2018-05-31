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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту электродвигателей для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Выполнение работ по ремонту электродвигателей для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806491130Дата и время окончания срока приема заявок Восстановительный ремонт электродвигателей типа ДАЗО4-450У-8У1КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806491130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту электродвигателей для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-55

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    natalya.subocheva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Субочева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту электрического оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановительный ремонт статора электродвигателя типа ДАД-170-34-12

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491130Подведение итогов не позднее Восстановительный ремонт статора электродвигателя типа ДАД-170-34-12Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановительный ремонт статора электродвигателя типа ДАД-170-34-12

    Начальная цена

    1 298 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КалтанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: 3 месяца с момента подписания договора Оплата: в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановительный ремонт статора электродвигателя типа ДАД-170-34-12"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Воссстановление статора электродвигателя типа ДАМТ6-136-6, 220 кВт, 3 кВ (зав. №115408)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491130Подведение итогов не позднее Воссстановление статора электродвигателя типа ДАМТ6-136-6, 220 кВт, 3 кВ (зав. №115408)Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Воссстановление статора электродвигателя типа ДАМТ6-136-6, 220 кВт, 3 кВ (зав. №115408)

    Начальная цена

    442 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КалтанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: 3 месяца с момента подписания договора Оплата: в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воссстановление статора электродвигателя типа ДАМТ6-136-6, 220 кВт, 3 кВ (зав. №115408)"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Восстановительный ремонт электродвигателей типа ДАЗО4-450У-8У1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491130Подведение итогов не позднее Восстановительный ремонт электродвигателей типа ДАЗО4-450У-8У1Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановительный ремонт электродвигателей типа ДАЗО4-450У-8У1

    Начальная цена

    2 124 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КалтанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: 3 месяца с момента подписания договора Оплата: в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановительный ремонт электродвигателей типа ДАЗО4-450У-8У1"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Восстановление статора электродвигателей типа АИМР и ДАТ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491130Подведение итогов не позднее Восстановление статора электродвигателей типа АИМР и ДАТКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление статора электродвигателей типа АИМР и ДАТ

    Начальная цена

    88 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КалтанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: 3 месяца с момента подписания договора Оплата: в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановление статора электродвигателей типа АИМР и ДАТ"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Восстановление электродвигателя типа ДАЗО4-400ХК-4У1, 315 кВт, 3кВ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491130Подведение итогов не позднее Восстановление электродвигателя типа ДАЗО4-400ХК-4У1, 315 кВт, 3кВКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление электродвигателя типа ДАЗО4-400ХК-4У1, 315 кВт, 3кВ

    Начальная цена

    531 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КалтанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: 3 месяца с момента подписания договора Оплата: в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановление электродвигателя типа ДАЗО4-400ХК-4У1, 315 кВт, 3кВ"

    Кол-во: 1

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    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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