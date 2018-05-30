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Номер извещения
ГП817098
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод для объекта по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 02:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
info@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Машков Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Поставка очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод для Объекта в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 03:00 GMT +330.05.2018 03:0030.05.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод для Объекта в соответствии с Техническим заданиемр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 03:0030.05.2018 03:0030.05.2018 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817098Дата и время вскрытия заявок Поставка очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод для Объекта в соответствии с Техническим заданиемр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 16:0015.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817098Подведение итогов не позднее Поставка очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод для Объекта в соответствии с Техническим заданиемр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод для Объекта в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Тех. заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты Мучке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
42.21.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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