Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт для объектов строительства "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", и "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА"