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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП411699
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Предварительный квалификационный отбор подрядных организаций для выполнения работ по категории «Строительство и эксплуатация мини-ТЭЦ персоналом Исполнителя, инвестор - 100% Исполнитель»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01 доб. 4186
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Pavel.Ufimcev@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Уфимцев Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предварительный квалификационный отбор подрядных организаций для выполнения работ по категории «Строительство и эксплуатация мини-ТЭЦ персоналом Исполнителя, инвестор - 100% Исполнитель»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предварительный квалификационный отбор подрядных организаций для выполнения работ по категории «Строительство и эксплуатация мини-ТЭЦ персоналом Исполнителя, инвестор - 100% Исполнитель»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РИМЕРА
Все закупки и тендеры АО РИМЕРА
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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