Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали

    Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411687Дата и время окончания срока приема заявок Затвор дисковый поворотный из углеродистой сталиБалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411687

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос ценовых котировок

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    stroganovao@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Строганова Ольга Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 07:00 GMT +328.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411687Дата и время окончания срока приема заявок Затвор дисковый поворотный из углеродистой сталиБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 07:0028.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411687Дата и время вскрытия заявок Затвор дисковый поворотный из углеродистой сталиБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.201409.12.2014 07:0009.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411687Подведение итогов не позднее Затвор дисковый поворотный из углеродистой сталиБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Криогенмаш", МО, г. Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    запрос ценовых котировок

    27.12.2016

    извещение

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "затвор дисковый поворотный из углеродистой стали"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014190
    оказание услуг по организации горячего питания на территории ВЖГ для сотрудников, выполняющих работы по строительству объекта «ГК Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга» для нужд ООО «ГСП-6»
    оказание услуг по организации горячего питания на территории ВЖГ для сотрудников, выполняющих...
    593371
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211079487
    МИ №22P10174 - Выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания (ИБП) на объектах ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК» (1388)
    МИ №22P10174 - Выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания (ИБП) на объектах...
    593367
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 341 015
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237116
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    6 628 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БМК
    Попозиционная № ГП237111
    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.
    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.
    593321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Попозиционная № ГП201450
    Поставка и передача в собственность Электро-технических материалов (ЭТМ) для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
    Поставка и передача в собственность Электро-технических материалов (ЭТМ) для нужд ООО...
    584694
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО КБХА
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211055424
    Поставка листов нержавеющих 12Х18Н10Т
    Поставка листов нержавеющих 12Х18Н10Т
    589682
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    ПАО НПО Искра
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211079399
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт для объектов строительства "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", и "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА"
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить...
    593314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 117994,11 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 799 411
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Продажа без объявления цены № ГП237114
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и электроприводом ГЗ-ОФВ-1200/15(380В) в количестве 9 (девяти) единиц (г. Новосибирск)
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и...
    593359
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    15.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 13:32
    Дата аукциона:
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить