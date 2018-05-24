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Номер извещения
ГП817142
Уникальный номер закупки
71
Наименование закупки
Модернизация системы управления установки «Instron 3382»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 111-44-25
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.Kiselev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модернизация системы управления установки «Instron 3382»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 09:30 GMT +324.05.2018 09:3024.05.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817142Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация системы управления установки «Instron 3382»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 09:3024.05.2018 09:3024.05.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817142Дата и время вскрытия заявок Модернизация системы управления установки «Instron 3382»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 15:0029.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817142Подведение итогов не позднее Модернизация системы управления установки «Instron 3382»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация системы управления установки «Instron 3382»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Модернизация системы управления установки «Instron 3382»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н, ул. Финляндская д.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК ОМЗ - ИЖОРА
Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
33.20.62.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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