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    Главная / Торги / Сахар-песок. ГОСТ 21-94. Декабрь 2014г.

    Сахар-песок. ГОСТ 21-94. Декабрь 2014г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411685Дата и время окончания срока приема заявок Сахар-песок. ГОСТ 21-94БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411685

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сахар-песок. ГОСТ 21-94. Декабрь 2014г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 910 325-35-35 доб. 64

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    regi-89@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тухватуллина Регина Ильдаровна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Ключевые слова:

    песок, сахар

    Список лотов

    Лот 1

    Сахар-песок. ГОСТ 21-94

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 12:00 GMT +326.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411685Дата и время окончания срока приема заявок Сахар-песок. ГОСТ 21-94Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    26.11.2014 12:0026.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411685Дата и время вскрытия заявок Сахар-песок. ГОСТ 21-94Белгород

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 12:0028.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411685Подведение итогов не позднее Сахар-песок. ГОСТ 21-94Белгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411685Подведение итогов не позднее Сахар-песок. ГОСТ 21-94Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сахар-песок. ГОСТ 21-94

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    140 000 КГ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка по трем заводам: 1. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки. Доставка до склада покупателя/на условиях самовывоза.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.36.1

    Оптовая торговля сахаром

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сахар-песок из сахарной свеклы"

    Кол-во: 140000

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