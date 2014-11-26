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Номер извещения
ГП411685
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Сахар-песок. ГОСТ 21-94. Декабрь 2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 910 325-35-35 доб. 64
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
regi-89@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тухватуллина Регина Ильдаровна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Сахар-песок. ГОСТ 21-94
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 12:00 GMT +326.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411685Дата и время окончания срока приема заявок Сахар-песок. ГОСТ 21-94Белгород
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 12:0026.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411685Дата и время вскрытия заявок Сахар-песок. ГОСТ 21-94Белгород
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 12:0028.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411685Подведение итогов не позднее Сахар-песок. ГОСТ 21-94Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сахар-песок. ГОСТ 21-94
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
140 000 КГ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка по трем заводам: 1. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Отсутствуют
51.36.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140000
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