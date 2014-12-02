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Номер извещения
ГП411692
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сварочная проволока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Контактный телефон
+7 812 322-83-82
Факс
+7 812 322-84-10
Адрес электронной почты
Aleksandr.Makeenkov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Макеенков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочной проволоки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411692Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочной проволокиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 10:0002.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411692Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочной проволокиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 16:0002.12.2014 16:0002.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411692Подведение итогов не позднее Поставка сварочной проволокиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочной проволоки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка осуществляется строго по ГОСТ и прописанными ограничениями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, лит. БХ, д. 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Отсутствуют
28.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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