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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на внедрение и настройке автоматизированной системы проектирования и управления технологической подготовкой производства TECHCARD на базе программного комплекса ИНТЕРМЕХ

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на внедрение и настройке автоматизированной системы проектирования и управления технологической подготовкой производства TECHCARD на базе программного комплекса ИНТЕРМЕХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2014 21:5904.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401726908Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить работы по внедрению модуля «Techcard» комплекса программного обеспечения ОДО «Интермех» в отделе №41 ОАО «ОКБ «Новатор»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401726908

    Уникальный номер закупки

    288/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на внедрение и настройке автоматизированной системы проектирования и управления технологической подготовкой производства TECHCARD на базе программного комплекса ИНТЕРМЕХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ №288/25-2014 по Запросу котировок цен

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №288/25-2014 о проведении запроса цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнить работы по внедрению модуля «Techcard» комплекса программного обеспечения ОДО «Интермех» в отделе №41 ОАО «ОКБ «Новатор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.12.2014 21:59 GMT +304.12.2014 21:5904.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401726908Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить работы по внедрению модуля «Techcard» комплекса программного обеспечения ОДО «Интермех» в отделе №41 ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.12.2014 21:5904.12.2014 21:5904.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401726908Дата и время вскрытия заявок Выполнить работы по внедрению модуля «Techcard» комплекса программного обеспечения ОДО «Интермех» в отделе №41 ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 19:5911.12.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401726908Подведение итогов не позднее Выполнить работы по внедрению модуля «Techcard» комплекса программного обеспечения ОДО «Интермех» в отделе №41 ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнить работы по внедрению модуля «Techcard» комплекса программного обеспечения ОДО «Интермех» в отделе №41 ОАО «ОКБ «Новатор»

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 288/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 288/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 288/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.10

    Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Новосибирская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 13:32
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