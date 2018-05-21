Вентиляционное оборудование После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

Вентиляционное оборудование После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО АК ОЗНА Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Электропривод для воздушного клапана в общепромышленном исполнении (откр/закр.), 220В, 10 Н*м (система рециркуляции)" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Электропривод для воздушного клапана в общепромышленном исполнении (откр/закр.) с возвратной пружиной, 220В, 10 Н*м (мех.приточная система П1, П2)" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Канальный датчик температуры воздуха в общепромышленном исполнении с установочным фланцем" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Датчик температуры наружного воздуха в общепромышленном исполнении с температурой эксплуатации до «минус» 50С" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Реле перепада давления (0-500 Па) в общепромышленном исполнении с монтажным комплектом (штуцера, силиконовые трубки)" Кол-во: 8

"Позиция 6" "Частотный преобразователь электродвигателя вентилятора мощностью 3,0 кВт с сенсорной панелью" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Канальный вентилятор 600х300 (шхв) – G=5 550 м3/ч, Н=300 Па" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Наружные компрессорно-конденсаторные блоки согласно комплектаци во вложении" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Фреоновый охладитель 600х300 с холодопроизводительностью 12,9 кВт в комплекте с распределителем хладагента" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Кассета фильтрующая 600х300 для фильтра" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Фильтр FK(G3) 600х300 (шхв) с фильтрующей вставкой" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Заслонка воздушная 600х300 (шхв)" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Внутренняя вентиляционная решетка с горизонтальными жалюзи 600х300 (шхв)" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Наружная металлическая накладная решетка с горизонтальными жалюзи 600х300 (шхв) (типа АРНН Арктос)" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Кассета фильтрующая 700х400 для фильтра" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Фильтр FK(G3) 700х400 (шхв) с фильтрующей вставкой" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Заслонка воздушная 700х400 (шхв) регулирующая" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Внутренняя вентиляционная решетка с горизонтальными жалюзи 700х400 (шхв)" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Наружная металлическая накладная решетка с горизонтальными жалюзи 1000х500 (шхв) (типа АРНН Арктос)" Кол-во: 8

"Позиция 20" "Вентилятор радиальный центробежный №4 (0,75/1500) во взрывозащищенном исполнении в комплекте с обратным клапаном во взрывозащищенном исполнении и с резиновыми виброизоляторами" Кол-во: 1