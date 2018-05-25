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Номер извещения
ГП817105
Уникальный номер закупки
21
Наименование закупки
Закупка подшипников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 06:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
sergey.tolstov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Толстов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка подшипников
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка подшипников
Начальная цена
1 902 549,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
за весь объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.15.10.110
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 26
Кол-во: 5
Кол-во: 22
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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Кол-во: 10
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Кол-во: 4
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Кол-во: 5
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Кол-во: 2
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Кол-во: 2
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Кол-во: 6
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Кол-во: 2
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Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 9
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Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 22
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
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Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 14
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 3
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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Кол-во: 50
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Кол-во: 37
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Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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