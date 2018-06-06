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Номер извещения
ГП805977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 04:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 4112 20-03-33
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
aleksey.striganov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Стриганов Алексей Вадимович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 04:00 GMT +306.06.2018 04:0006.06.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805977Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 04:0006.06.2018 04:0006.06.2018 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805977Дата и время вскрытия заявок Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 04:0008.06.2018 04:0008.06.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805977Подведение итогов не позднее Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201808.06.2018 04:0008.06.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805977Подведение итогов не позднее Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
677903 Республика Саха (Якутия) г.Якутск мкр. Кангалассы ул 26 Партсъезда 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
86.90.19.190
Документация лота
Кол-во: 46
Кол-во: 39
Кол-во: 45
Кол-во: 43
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 46
Кол-во: 39
Кол-во: 42
Кол-во: 46
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