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    Главная / Торги / Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году

    Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 04:0006.06.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805977Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП805977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 04:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора Якутуголь на пров. ПМО КУР в 2018г

    Техническое задание ПМО КУР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 4112 20-03-33

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    aleksey.striganov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Стриганов Алексей Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 04:00 GMT +306.06.2018 04:0006.06.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805977Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 04:0006.06.2018 04:0006.06.2018 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805977Дата и время вскрытия заявок Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2018 04:0008.06.2018 04:0008.06.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805977Подведение итогов не позднее Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 04:0008.06.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805977Подведение итогов не позднее Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    677903 Республика Саха (Якутия) г.Якутск мкр. Кангалассы ул 26 Партсъезда 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата в течение 120 суток с момента подписания акта об оказание услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.190

    Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора Якутуголь на пров. ПМО КУР в 2018г

    06.06.2018

    Техническое задание ПМО КУР

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "терапевт - профпатолог"

    Кол-во: 46

    "Позиция 2"

    "хирург"

    Кол-во: 39

    "Позиция 3"

    "невролог"

    Кол-во: 45

    "Позиция 4"

    "отоларинголог"

    Кол-во: 43

    "Позиция 5"

    "офтальмолог"

    Кол-во: 46

    "Позиция 6"

    "холестерин"

    Кол-во: 46

    "Позиция 7"

    "дерматовенеролог"

    Кол-во: 46

    "Позиция 8"

    "стоматолог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "гинеколог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "гинек.набор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Цитология"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Микрофлора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Взятие мазка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Общий анализ крови"

    Кол-во: 46

    "Позиция 15"

    "Общий анализ мочи"

    Кол-во: 46

    "Позиция 16"

    "глюкоза"

    Кол-во: 46

    "Позиция 17"

    "Взятие крови из вены на биохимическое исследование"

    Кол-во: 46

    "Позиция 18"

    "Обработка венозной крови (подготовительная)"

    Кол-во: 46

    "Позиция 19"

    "Электрокардиография"

    Кол-во: 46

    "Позиция 20"

    "Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения"

    Кол-во: 46

    "Позиция 21"

    "Аудиометрия"

    Кол-во: 39

    "Позиция 22"

    "Спирометрия"

    Кол-во: 42

    "Позиция 23"

    "Оформление документации"

    Кол-во: 46

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