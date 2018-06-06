Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП805977 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Кангаласский», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ

Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Контактный телефон +7 4112 20-03-33 Факс +7 41147 4-20-24 Адрес электронной почты aleksey.striganov@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Стриганов Алексей Вадимович Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика Ключевые слова:

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