Изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР Блоков контроля качества для ОАО "Ямал СПГ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. 90% от стоимости Товара Покупатель уплачивает по факту поставки Товара в течение 60 календарных дней; 2. Денежную сумму в размере 10% от стоимости Товара Покупатель уплачивает после завершения всех Работ (шеф-монтажных и пуско-наладочных) и выполнения контрольных испытаний Товара в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами без замечаний акта результатов контрольных испытаний Товара в соответствии с проектными режимами работы, и при выполнении следующих условий: а) представление Поставщиком Покупателю оригиналов счета, счета-фактуры, оформленного согласно ст. 169 Части второй НК РФ, первичных документов, соответствующих по содержанию (наименование Товара, марка, артикул, количество, ассортимент и т.п.) выполненной поставке Товара, подписанных Сторонами товарной накладной ТОРГ-12, акта приема-передачи Товара (согласно приложению №28), копий транспортных/железнодорожных накладных, предусмотренных законодательством для соответствующего вида перевозки Товара. б) предоставления подписанных с двух сторон оригиналов актов приема-сдачи шеф-монтажных и пуско-наладочных работ без замечаний; в) подписания Сторонами акта о достижении Гарантированных показателей без замечаний. 3. Оплата за шеф-монтажные, пуско-наладочные работы производится в течение 60 календарных дней с даты подписания актов выполненных ШМР, ПНР без замечаний.