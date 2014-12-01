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Номер извещения
31401725748
Уникальный номер закупки
1 065Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
право заключения договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ в Строении 14, 2-й этаж Цех № 12 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Проспект Мира, д.102
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонтно-строительных работ в Строении 14, 2-й этаж Цех № 12 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.12.201403.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401725748Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение ремонтно-строительных работ в Строении 14, 2-й этаж Цех № 12 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Подведение итогов не позднее
03.12.2014 15:0003.12.2014 15:0003.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401725748Подведение итогов не позднее выполнение ремонтно-строительных работ в Строении 14, 2-й этаж Цех № 12 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.12.201403.12.2014 15:0003.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401725748Подведение итогов не позднее выполнение ремонтно-строительных работ в Строении 14, 2-й этаж Цех № 12 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтно-строительных работ в Строении 14, 2-й этаж Цех № 12 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102
Начальная цена
4 210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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