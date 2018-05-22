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Номер извещения
31806491166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3466 61-39-38 доб. 233
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil1-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гоменюк Александр Иванович
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
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Поставка запасных частей (Камаз) для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2018 15:00 GMT +322.05.2018 15:0022.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806491166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей (Камаз) для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Нижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 08:0023.05.2018 08:0023.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806491166Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей (Камаз) для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Нижневартовск
Подведение итогов не позднее
23.05.2018 09:0023.05.2018 09:0023.05.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491166Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей (Камаз) для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Нижневартовск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей (Камаз) для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
29.32.30.390
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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