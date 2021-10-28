Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов в 2021 году во Фрунзенском районе города Ярославля в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе" (Лот 1) 0371300027821000553

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0371300027821000553 Уникальный номер закупки 0371300027821000553 Номер закупки Наименование закупки Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов в 2021 году во Фрунзенском районе города Ярославля в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе" (Лот 1) 0371300027821000553 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

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