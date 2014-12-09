www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401724746
Уникальный номер закупки
180
Наименование закупки
Поставка фильтров химических
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 09:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Почтовый адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Контактный телефон
+7 4922 53-18-28 доб. 1004
Факс
+7 4922 53-18-87
Адрес электронной почты
falina@vladvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сумкин Павел Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Владимир
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров химических
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 16:00 GMT +309.12.2014 16:0009.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401724746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров химическихВладимир
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 16:0009.12.2014 16:0009.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401724746Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров химическихВладимир
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401724746Подведение итогов не позднее Поставка фильтров химическихВладимир
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров химических
Начальная цена
216 302,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара согласно специфкации (содержится в документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.136; Владимирская обл. пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71 А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Владимирводоканал
Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал
Адрес местонахождения
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Отсутствуют
21.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.