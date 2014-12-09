Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в безналичной форме в течение 120 календарных дней после поставки партии товара Заказчику. При обоснованном изменении цены, сторонами заключается дополнительное соглашение.Поставка товара осуществляется партиями по согласованным сторонами заявкам по рабочим дням не позднее 3 календарных дней с момента подачи заявки.