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    Главная / Торги / Поставка фильтров химических

    Поставка фильтров химических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 16:0009.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401724746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров химическихВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401724746

    Уникальный номер закупки

    180

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров химических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Юридический адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Почтовый адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Контактный телефон

    +7 4922 53-18-28 доб. 1004

    Факс

    +7 4922 53-18-87

    Адрес электронной почты

    falina@vladvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сумкин Павел Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Изделия из бумаги и картона прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров химических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 16:00 GMT +309.12.2014 16:0009.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401724746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров химическихВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 16:0009.12.2014 16:0009.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401724746Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров химическихВладимир

    Подведение итогов не позднее

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401724746Подведение итогов не позднее Поставка фильтров химическихВладимир

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401724746Подведение итогов не позднее Поставка фильтров химическихВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров химических

    Начальная цена

    216 302,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара согласно специфкации (содержится в документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.136; Владимирская обл. пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71 А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в безналичной форме в течение 120 календарных дней после поставки партии товара Заказчику. При обоснованном изменении цены, сторонами заключается дополнительное соглашение.Поставка товара осуществляется партиями по согласованным сторонами заявкам по рабочим дням не позднее 3 календарных дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Адрес местонахождения

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    21.25

    Производство прочих изделий из бумаги и картона

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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