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    Главная / Торги / На разработку рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн.

    На разработку рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411673Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн. в соответствии с ТЗЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411673

    Уникальный номер закупки

    543-F4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На разработку рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-66

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.g.krotov@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кротов Максим Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн. в соответствии с ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 09:00 GMT +301.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411673Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн. в соответствии с ТЗЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 09:0001.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411673Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн. в соответствии с ТЗЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.12.201419.12.2014 15:0019.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411673Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн. в соответствии с ТЗЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочей документаци для изготовления транспортных тележек г/п 200 тн. в соответствии с ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не более 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DM

    ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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