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Номер извещения
ГП411677
Уникальный номер закупки
241114
Наименование закупки
Запасные части для квадроциклов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 290-81-78
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
v.sergeev@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Вадим Павлович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ru
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 17:00 GMT +327.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411677Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 17:0027.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411677Дата и время вскрытия заявок Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 17:0028.11.2014 17:0028.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411677Подведение итогов не позднее Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.11.201428.11.2014 17:0028.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411677Подведение итогов не позднее Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ru
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Белгородская д. 2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
50.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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