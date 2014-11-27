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    Главная / Торги / Запасные части для квадроциклов

    Запасные части для квадроциклов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411677Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411677

    Уникальный номер закупки

    241114

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для квадроциклов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка, типовой договор поставки.

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 290-81-78

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    v.sergeev@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеев Вадим Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ru

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 17:00 GMT +327.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411677Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 17:0027.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411677Дата и время вскрытия заявок Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 17:0028.11.2014 17:0028.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411677Подведение итогов не позднее Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 17:0028.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411677Подведение итогов не позднее Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ruБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для квадрациклов. Стоимость запасных частей проставляйте в прикрепленных файлах. С победителем заключается типовой договор холдинга. Контактное лицо - Сергеев Вадим - 8-910-290-81-78. эл.почта - v.sergeev@agrohold.ru

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Белгородская д. 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.40.1

    Оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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