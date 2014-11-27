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Номер извещения
ГП411670
Уникальный номер закупки
76
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ" в декабре 2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Непрерывно литая заготовка прямоугольного сечения ст.65Г, Ширина сторон 450*540мм, длина 3500 (+/-100) мм, 100,0 т. ГОСТ 14959-79
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411670Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывно литая заготовка прямоугольного сечения ст.65Г, Ширина сторон 450*540мм, длина 3500 (+/-100) мм, 100,0 т. ГОСТ 14959-79Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 10:0027.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411670Дата и время вскрытия заявок Непрерывно литая заготовка прямоугольного сечения ст.65Г, Ширина сторон 450*540мм, длина 3500 (+/-100) мм, 100,0 т. ГОСТ 14959-79Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Непрерывно литая заготовка прямоугольного сечения ст.65Г, Ширина сторон 450*540мм, длина 3500 (+/-100) мм, 100,0 т. ГОСТ 14959-79
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100,0 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется:автотранспортом по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27.16.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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