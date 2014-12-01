Поставка продукции производства Bonfiglioli (мотор-редуктор)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Срок поставки: 2 шт. - до 10.03.2015 г. 1 шт. - до 10.04.2015 г. 1 шт. - до 10.05.2015 г. 2. Оплата поставляемой продукции осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения продукции на склад Заказчика. 3. Товаросопроводительные документы предоставляются на русском языке либо с заверенным переводом: сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, паспорт.