Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) для действующего Велижанского водозабора, эксплуатируемого ООО «Тюмень Водоканал» с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий города Тюмени

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401724419 Уникальный номер закупки 083/14-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) для действующего Велижанского водозабора, эксплуатируемого ООО «Тюмень Водоканал» с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий города Тюмени Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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