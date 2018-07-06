Оказание услуг по проведению технического обследования сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, находящихся в г. Краснодар

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806537118 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению технического обследования сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, находящихся в г. Краснодар Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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