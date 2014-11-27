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Номер извещения
31401723701
Уникальный номер закупки
86/1/2014
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 21:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 160
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных и гуманитарных наук
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.11.201428.11.2014 10:3028.11.2014 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401723701Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 10:3028.11.2014 10:3028.11.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401723701Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж
Начальная цена
844 561,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
42 228,05 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
122 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, Калужская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
7220000
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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