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    Главная / Торги / На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продаж

    На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продаж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401723696Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401723696

    Уникальный номер закупки

    85/1/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продаж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 21:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продаж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.11.201428.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401723696Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 10:0028.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401723696Подведение итогов не позднее На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401723696Подведение итогов не позднее На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на техническое оснащение и ввод в эксплуатацию розничных точек продаж

    Начальная цена

    4 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    245 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    245 000,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Калужская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 5 Котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    5235020

    Услуги по розничной торговле компьютерами и программным обеспечением (системным и типовым прикладным), не приспособленным к индивидуальным требованиям заказчика

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.13

    Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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